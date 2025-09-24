『VICBE（ビクビー）』誕生──髪を洗う、それは “自分を整える儀式”。スキンケア発想の美容成分と香水のような香りで、月曜日を希望に変えるヘアケア体験を。
プロフェッショナル用ヘアケア『VICBE』ラインナップ
2025 年10月19日（日）株式会社VICBE（本社：兵庫県神戸市灘区／代表取締役社長：多田猛）は、 「サロンワークを特別な時間にする」という想いのもと、香りで気分を整え “纏う” 体験を叶える、プ ロフェッショナル専用ヘアケアブランド『VICBE（ビクビー）』をローンチいたします。
“髪を洗う” という日常の行為を、“自分を整える儀式” へと昇華。
スキンケア発想の美容成分と、香水のように設計された香りが、髪と気分にやさしく働きかけることで、毎日のケアを心地よい体験へと導きます。
新しい週の始まりである “月曜日を希望に変える” というブランドコンセプトのもと、サロン品質の処方設計と感性に寄り添う香りで、髪本来の美しさと扱いやすさをサポートします。
熱を味方にする “ヒートリペア発想” で、髪本来の美しさを引き出すケアへ
VICBEは、毛髪の構造に着目し、ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応して毛髪ケラチンと結びつく「ヒートリペア成分（※1）」を採用。加温により毛髪表面のコンディションを整えてダメージをケアし、ツヤやクシ通りをサポートします。
さらに、CICA（ツボクサエキス）やジラウロイルグルタミン酸リシンNaなどを組み合わせ、乾燥や摩擦などの外的ストレスに配慮した設計でサロン施術後の仕上がりを長時間キープし、毛先までしなやかなツヤ髪へと導きます。
※1：18-MEA誘導体（メドウフォーム-δ-ラクトン）
髪と頭皮を “肌のように扱う” スキンケア発想の保湿美容設計
VICBEは、髪だけでなく頭皮環境にも着目し、スキンケア発想の保湿成分を採用。
髪と頭皮にうるおいを与え、すこやかな状態を保つことで、根元からしなやかにまとまる髪へ導きます。
■スキンケア発想の保湿美容成分
- セラミドNP：髪表面のうるおいを保ち、頭皮の角質層にもやさしく働きかけます。
- 2種のヒアルロン酸（※2） : 高い水分保持力で、髪と頭皮の両方に潤いを与えます。
- ツボクサエキス（CICA）: 乾燥しがちで敏感な地肌にもやさしく働きかけます。
- 3種のコラーゲン（※3） : 髪にうるおいと柔軟性を与え、頭皮のハリ感にも配慮。
※2：水溶性ヒアルロン酸/密着性ヒアルロン酸
※3：加水分解コラーゲン/水溶性コラーゲン/サクシノイルアテロコラーゲン
纏うたびに気持ちが整う、香水発想のヘアケアフレグランス
VIICBEの香りは、香水設計のロジックをベースに、髪に纏うことで気持ちを整える “感情設計” として開発されました。“希望に満ちた月曜日” という名の香りをテーマに、透明感と清潔感を感じさせる香調を採用。
- トップノート：ペアーやミュゲの瑞々しさ
- ミドルノート：ローズとアイリスの柔らかな余韻
- ラストノート：洗いたてのリネンを思わせるクリーンな印象
香りは洗髪後も髪にやさしく残り、サロンワークの余韻が日常にまで続くよう設計。まるで香水を纏うように、髪から気持ちを整える新しいヘアケア体験を提案します。
『VICBE』香りの設計
指通りなめらか、しっとりとしたツヤ髪へ
洗い上がりは、根元から毛先までスルンと抜けるような指通り。髪一本一本が潤いをまとい、さらさらと軽やかな質感に仕上がります。乾かした後も毛先までしなやかに、ふっくらとしたツヤ髪が続きます。
さらに、ブースターミストとスタイリングバームを併せて使用することで、髪の質感がより整い、香りの余韻もふんわりと続きます。ライン使いによって、サロン施術後のような心地よい仕上がりを、ご自宅でのケアでも楽しめる設計です。
商品概要
VICBE SMOOTH SHAMPOO
◆ SMOOTH SHAMPOO（スムースシャンプー）
絡まりやすい髪も、根元から毛先までなめらかに整える。
サロン発想のノンシリコン処方で、
乾燥や摩擦によるダメージに配慮しながら、
軽やかで指通りのよい質感へ導きます。
毎日のシャンプーが、指先で感じるやさしいなめらかさに。
内容量：400mL ／希望小売価格：2,200円（税込）
VICBE SMOOTH TREATMENT
◆ SMOOTH TREATMENT（スムーストリートメント）
毛先まで、なめらかにまとまる。
乾燥や摩擦によるダメージに配慮した設計で、
軽やかな指通りのよい髪へ。
VICBEこだわりの処方で、
髪にうるおいを与えて扱いやすく整えます。
ケアするたび、心地よい質感を感じる時間に。
内容量：400mL ／希望小売価格：2,200円（税込）
VICBE BOOSTER MIST
◆ BOOSTER MIST（ブースターミスト）
髪になじみやすい設計で、うるおいを届ける導入型ミスト。
洗髪後すぐの “素髪” に使うことで、トリートメントがより深く均一に広がり、なめらかで扱いやすい髪へと整えます。
寝ぐせ直しやパーマだしなど、
スタイリング前のベースづくりにも活躍します。
内容量：200mL（外箱仕様）／希望小売価格：1,980円（税込）
VICBE STYLING BALM
◆ STYLING BALM（スタイリングバーム）
ドライヤーやアイロンの熱を熱を加えることでケア成分が髪になじみ、乾燥を防ぎながらツヤとまとまりを与えます。
スタイリングしながら、髪の表面をコーティング。
ふんわり束感と自然な仕上がりで、スタイルを長時間キープ。
内容量：40g（外箱仕様） ／希望小売価格：2,420円（税込）
VICBE（ビクビー）について
VICBEロゴ
VICBEは、“触れたくなる髪” を叶えるために、感性と毛髪科学を融合させたプロフェッショナル専用ヘアケアブランドです。サロンの現場で培われた知見をもとに、髪質・ダメージ・仕上がりに寄り添う処方設計を 追求。さらに「香り」は髪に残る余韻であり、記憶に残る印象と捉え、香りのレイヤー設計にもこだわって います。ケアの時間そのものを心地よい体験へと昇華させることで、髪だけでなく、気分まで整えるプロダクトを目指しています。
【会社概要】
会社名： 株式会社VICBE
代表者： 代表取締役社長 多田 猛
所在地： 〒657-0027 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目7番20号シンプルライフ王子公園308号室
設立： 2024年8月14日
事業内容：化粧品・ヘアケア製品の企画・製造・販売、美容関連事業 等
公式サイト : https://www.vicbe-beauty.com
instagram : https://www.instagram.com/vicbe.co/
【お問合せ先】
本件に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
Mail : vicbe@tada-beauty.co.jp
Tel : 078-600-0505