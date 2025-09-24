【シュガーバターの木】生地もショコラも、こっくりキャラメル尽くし。秋冬限定『キャラメルブリュレ』が誕生

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、『シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ』を2025年10月1日(水)から販売開始します。

https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

2025年2月でブランド誕生から15周年を迎えたバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」。毎シーズンごと発売される季節限定の味わいは、間違いのない美味しさでファンを増やし続けています。

待望の新フレーバーは、寒くなるこれからの季節にぜひ味わってほしい『シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ』。ココット皿で食べるパリとろのキャラメルクレームブリュレを、シュガーバターの木で表現しました。秋冬限定のごちそうサンドをどうぞお召し上がりください。

ショコラも、生地もキャラメルが香りたつ。最新作『キャラメルブリュレ』

国産生乳のキャラメルパウダーを生地にもショコラにも！パリッと香ばしくブリュレしたバターキャラメル生地で、キャラメル香るショコラをサンドしました。サクッと頬張れば、“キャラメルクレームブリュレ”の甘くとろける味わいが広がります。

シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ 7個入

パッケージは、トリコロールカラーのおしゃれなフレンチスタイルで。自分用のご褒美スイーツに、日頃お世話になっている方への贈り物にするのもおすすめです。寒くなるこれからの季節に、癒しのスイーツタイムをお楽しみください。

商品情報

【商品名】シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ

【発売日】2025年10月1日(水)～2026年4月20日(月)頃

【価 格】7個入 734円(本体価格680円)、10個入 お買い得パック 993円(本体価格920円)

【販売店】シュガーバターの木 大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・JR上野駅店・JR大宮駅店・羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店)、パクとモグ 小田急町田店、Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス

※このほか一部姉妹店で販売する場合もございます。

※店舗によりお取り扱いが異なります。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

通販情報

▼2025年9月22日(月)10：00～

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/csbt-cara/

▼2025年9月29日(月)10:00～

・パクとモグスイーツショップ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000284/

・パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5ada5e3a5.html

・パクとモグ スイーツショップ Amazon店

https://www.amazon.co.jp/shops/AUS7RA6M9JHV9

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt-cara/

※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。

シュガーバターの木とは

・公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/

・公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/



シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。