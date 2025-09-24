グラミー受賞／オルタナティヴ・ロックバンドのPortugal. The Man（ポルトガル・ザ・マン）がニュー・アルバム『SHISH』からの先行シングル「Tanana / Mush」をリリース

The Orchard Japan

極寒の地、米アラスカで誕生し現在はポートランドを拠点に活動。輝かしい音楽活動と並行して、様々な社会活動をサポートするオルタナティヴ・ロックバンド、Portugal. The Man（ポルトガル・ザ・マン）。９月初旬にリリースした衝撃のシングル「Denali」に続き、本日、ニュー・アルバム『SHISH』を１１月７日（金）にリリースすることをアナウンス。発表に合わせて、アルバムからの先行シングルでフロントマン、ジョン・ガーリーのヴォーカルが際立つ高揚感に溢れるナンバー「Tanana」が公開となった。

新曲「Tanana」、そして新作『SHISH』についてフロントマンのジョン・ガーリーはこう語る。



「アルバム全体に通じるテーマは、人生を築き、人を支え、土地を手に入れ、長く続く何かを育てること。あきらめず、もっと望み、そのために闘え、というシンプルなメッセージだ。先行シングル “Tanana” は、世代を超えた悲しみを歌い、不安定な世界の中で儚い意味を探し求めているんだ。」



ニュー・アルバム『SHISH』は、まさに挑戦と進化を体現するPortugal. The Man を映し出す作品。この夏リリースされたサプライズEP『uLu Selects Vol. 2』は、容赦なくむき出しの感情を音に刻み込んだ作品だったが、新作『SHISH』では、さらに深く本質をさらけ出し、全10曲を通じて不安や脆さに真っ向から挑みつつ、Portugal. The Man にしか表現できないひねりの効いたポップ・センスを存分に発揮している。

Portugal. The Man - Mush

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=WcKoTpEiAXI ]



彼らは、新作を携え「デナリ・ヘッドラインツアー」を発表。ツアーは11月6日にポートランドでスタートし、シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、トロント、ボストン、ニューヨーク、ワシントンD.C.、１２月のオースティン公演まで続き、その後2026年初頭にヨーロッパ／UKツアーの日程も発表されている。(ツアー日程：https://portugaltheman.com/tour/）



Portugal. The Man - Denali

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sxWjiaAJ3ZY ]

ポルトガル・ザ・マン（Portugal. The Man）

Photo by Nathan Perkel

2006年のデビュー以降現在までに９枚のスタジオ・アルバムを発表するサイケデリック／オルタナティヴ・ロック・アクト、PORTUGAL. THE MAN。グラミー賞を含む音楽賞を多数受賞し、これまでに1600回以上のヘッドライン公演を敢行、ライヴ・アクトとしても高い評価を集める彼らは、同時にフェスティヴァルの人気アーティストとしての地位も確固たるものとしている。

2017年に発表した前作『WOODSTOCK』が米RIAA認定のプラチナ・アルバムを獲得し、アルバムからのシングルである「Feel It Still」がグラミー賞の最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門を受賞しただけでなく、全米オルタナティヴ・ラジオ曲のチャートの頂点に20週以上にも亘り君臨する7xプラチナ・シングルに。一躍“音楽通だけが知っているバンド”から“世界的な人気を集めるロック・バンド”へと急成長を果たした。２０２３年には、Jeff Bhaskerがプロデュースを手掛け、大切な友人を失った衝撃から生まれた９作目『CHRIS BLACK CHANGED MY LIFE』を発表。またその輝かしい音楽活動での功績と並行して、様々な社会正義を実現するための活動にも尽力している。

リリース情報

Portugal.The Man( ポルトガル・ザ・マン）

ニュー・シングル「Tanana / Mush」（読み：「タナナ / マッシュ」）配信中

配信リンク：https://portugaltheman.ffm.to/tanana

レーベル：KNIK / Thirty Tigers

ニューアルバム『SHISH』(読み：シッシュ）

リリース日：2025年11月7日

配信リンク：https://portugaltheman.ffm.to/shish

レーベル：KNIK / Thirty Tigers

■Follow Portugal. The Man

Official Website: https://portugaltheman.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@Portugal.TheMan

Instagram: https://www.instagram.com/portugaltheman/

TikTok: https://www.tiktok.com/@portugaltheman

X: https://x.com/portugaltheman

Facebook: https://www.facebook.com/portugaltheman

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。