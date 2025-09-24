毎年好評！「横浜市営交通カレンダー2026」が10/1に発売！

横浜市

毎年ご好評をいただいている「横浜市営交通カレンダー」の2026年版を10月1日（水）に発売します。


写真家の森 日出夫（もり ひでお）氏がスカイウォーク前バス停で撮影した、109系統で使用しているリムジンバスの写真が表紙を飾るほか、2027年に開催される『GREEN×EXPO 2027』のラッピングバスの写真を掲載しています。


さらに、一般公募でご応募いただいた193作品の中から採用された12作品が、各月を彩ります。



横浜市営交通カレンダー2026 表紙

１　カレンダー仕様

壁掛けタイプ、正方形（25cm×25cm）


２　発売日

令和７年10月１日（水）


３　販売価格

１部 1,320円（税込）


４　販売数

2,200部（売り切れ次第終了）


５　販売場所

・地下鉄12駅事務室（湘南台、戸塚、上永谷、上大岡、関内、横浜、新横浜、センター南、センター北、あざみ野、中山、日吉）


・お客様サービスセンター（上大岡、横浜、センター南）


・地下鉄駅構内ファミリーマート（上大岡駅店、横浜駅店、新横浜駅店）


・横浜市電保存館（磯子区滝頭）


・横浜市歴史博物館（ミュージアムショップ、オンラインショップ）


・沿線の一部書店　ほか



３月「街のシンボル」

10 月「夕暮れ、家路」


詳細は、一般財団法人横浜市交通局協力会ウェブサイトの「横浜市営交通カレンダー2026」ページにてご確認ください。


https://www.kyouryokukai.or.jp/info/cal2026-20250917/


※環境に配慮し、持ち帰り用の袋を用意していません。マイバックの持参にご協力ください。



【お問合せ先】


一般財団法人横浜市交通局協力会


電話：045-315-6266（平日午前９時から午後５時まで）


FAX：045-253-9786


E-mail：kikaku@kyouryokukai.or.jp