毎年好評！「横浜市営交通カレンダー2026」が10/1に発売！
横浜市
横浜市営交通カレンダー2026 表紙
３月「街のシンボル」
10 月「夕暮れ、家路」
毎年ご好評をいただいている「横浜市営交通カレンダー」の2026年版を10月1日（水）に発売します。
写真家の森 日出夫（もり ひでお）氏がスカイウォーク前バス停で撮影した、109系統で使用しているリムジンバスの写真が表紙を飾るほか、2027年に開催される『GREEN×EXPO 2027』のラッピングバスの写真を掲載しています。
さらに、一般公募でご応募いただいた193作品の中から採用された12作品が、各月を彩ります。
１ カレンダー仕様
壁掛けタイプ、正方形（25cm×25cm）
２ 発売日
令和７年10月１日（水）
３ 販売価格
１部 1,320円（税込）
４ 販売数
2,200部（売り切れ次第終了）
５ 販売場所
・地下鉄12駅事務室（湘南台、戸塚、上永谷、上大岡、関内、横浜、新横浜、センター南、センター北、あざみ野、中山、日吉）
・お客様サービスセンター（上大岡、横浜、センター南）
・地下鉄駅構内ファミリーマート（上大岡駅店、横浜駅店、新横浜駅店）
・横浜市電保存館（磯子区滝頭）
・横浜市歴史博物館（ミュージアムショップ、オンラインショップ）
・沿線の一部書店 ほか
詳細は、一般財団法人横浜市交通局協力会ウェブサイトの「横浜市営交通カレンダー2026」ページにてご確認ください。
https://www.kyouryokukai.or.jp/info/cal2026-20250917/
※環境に配慮し、持ち帰り用の袋を用意していません。マイバックの持参にご協力ください。
【お問合せ先】
一般財団法人横浜市交通局協力会
電話：045-315-6266（平日午前９時から午後５時まで）
FAX：045-253-9786
E-mail：kikaku@kyouryokukai.or.jp