毎年好評！「横浜市営交通カレンダー2026」が10/1に発売！

毎年ご好評をいただいている「横浜市営交通カレンダー」の2026年版を10月1日（水）に発売します。

写真家の森 日出夫（もり ひでお）氏がスカイウォーク前バス停で撮影した、109系統で使用しているリムジンバスの写真が表紙を飾るほか、2027年に開催される『GREEN×EXPO 2027』のラッピングバスの写真を掲載しています。

さらに、一般公募でご応募いただいた193作品の中から採用された12作品が、各月を彩ります。

１ カレンダー仕様

横浜市営交通カレンダー2026 表紙

壁掛けタイプ、正方形（25cm×25cm）

２ 発売日

令和７年10月１日（水）

３ 販売価格

１部 1,320円（税込）

４ 販売数

2,200部（売り切れ次第終了）

５ 販売場所

・地下鉄12駅事務室（湘南台、戸塚、上永谷、上大岡、関内、横浜、新横浜、センター南、センター北、あざみ野、中山、日吉）

・お客様サービスセンター（上大岡、横浜、センター南）

・地下鉄駅構内ファミリーマート（上大岡駅店、横浜駅店、新横浜駅店）

・横浜市電保存館（磯子区滝頭）

・横浜市歴史博物館（ミュージアムショップ、オンラインショップ）

・沿線の一部書店 ほか

３月「街のシンボル」10 月「夕暮れ、家路」

詳細は、一般財団法人横浜市交通局協力会ウェブサイトの「横浜市営交通カレンダー2026」ページにてご確認ください。

https://www.kyouryokukai.or.jp/info/cal2026-20250917/

※環境に配慮し、持ち帰り用の袋を用意していません。マイバックの持参にご協力ください。

【お問合せ先】

一般財団法人横浜市交通局協力会

電話：045-315-6266（平日午前９時から午後５時まで）

FAX：045-253-9786

E-mail：kikaku@kyouryokukai.or.jp