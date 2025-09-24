映画「（LOVE SONG）」でW主演の森崎ウィン＆向井康二が「月刊TVガイド11月号」の表紙に登場！ ピュアラブなふたりをお届け。

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2025年11月号」を9月24日（水）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、9月下旬以降電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。「月刊TVガイド2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）

11月号の表紙＆巻頭グラビアには、10月31日公開の映画「（LOVE SONG）」で共演する森崎ウィン＆向井康二が登場。両片想い役を演じる2人のピュアラブグラビアをお届け。レアすぎるかわいい森崎と向井の姿に癒やされて。「お互いにこの2人で良かった」と、尊敬し合う2人の相思相愛トークも必読。映画公開前に、お見逃しなく！

映画「火喰鳥を、喰う」で共演する水上恒司＆宮舘涼太は、撮影現場の裏話や2人の演技論をトーク。美麗グラビアとともにお楽しみいただきたい。さらに、「火喰鳥を、喰う」完成披露試写会、渡辺翔太の「Swarovski大阪 オープニング発表会」、ラウールの「ラウール On The Runway」取材会、Snow Manにとって初の海外大型フェスライブ出演となった「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」のリポートも。大充実のSnow Man特集となっている。

「月刊TVガイド2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』からデンジ＆レゼが、本誌描き下ろしバックカバーに登場！ デンジの声を担当する戸谷菊之介のグラビア＆インタビューのほか、監督・吉原達也＆副監督・中園真登の対談、“沼り方”完全ガイドまで、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を存分に楽しめる大ボリュームの特集となっている。特別付録のポストカードも！

冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」がスタートするAぇ! groupが揃って登場。全力でポーズを合わせるミニゲームや、全力スマイルなど、5人の全力グラビア（!?）をお楽しみいただきたい。さらに、舞台「十二夜」で主演を務める正門良規のSPグラビアも必見。

「秋の新ドラマ大関係図」も大注目！ いよいよスタートする10月期ドラマの人物相関図を、曜日順で見やすく紹介。見応え十分の特集となっている。

「秋ドラマFACE」では、「ザ・ロイヤルファミリー」妻夫木聡、「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」菅田将暉、「小さい頃は、神様がいて」北村有起哉＆仲間由紀恵、「終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―」草磲剛＆中村ゆり、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」夏帆＆竹内涼真、「すべての恋が終わるとしても」葵わかな＆神尾楓珠と、豪華キャストが勢ぞろい。作品の見どころや、撮影の裏話を語ってもらった。さらに、SPドラマとして帰ってきた「放課後カルテ 2025秋」で主演を務める松下洸平、BLドラマ「Love Sea ～愛の居場所～」で共演中の国上将大＆西銘駿も登場。

AmBitious連載「AmBitious 月刊TVガイドにおじゃまシャス。」第3回は、お月見＆餅つき企画を開催！ 一足早い、秋の7人をお楽しみいただきたい。本誌独占のライブ裏オフショットも！ セルフプロデュース企画には真弓孟之＆大内リオンが登場。それぞれの魅力がたっぷり詰まったグラビアをご堪能いただけるだろう。

EBiDANの9組が集結した「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」のライブアフターグラビア＆トークに、ユーキ＆佐野勇斗＆古川毅＆高田彪我＆HAYATO＆吉澤要人＆FUMINORI＆八神遼介＆武田創世が登場！ 新鮮かつ豪華メンバーのキュートな姿は必見。見どころがぎゅっと詰まったライブリポートも。

「第53回世界体操競技選手権大会」特集には、男子代表選手の岡慎之助＆石澤大翔、橋本大輝、角皆友晴が登場。独占のSP撮り下ろし＆インタビューをお届けする。選手同士の質問コーナーも必見だ。

映画 「おーい、応為」高橋海人、朗読劇 「ハロルドとモード『HAROLD AND MAUDE』」七五三掛龍也、音楽劇「エノケン」本田響矢、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」津田健次郎、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」齋藤潤のSPグラビアもお見逃しなく！

さらに、timeleszの冠番組「タイムレスマン」ゴールデンSPの密着リポート、佐藤勝利「PARCO PRODUCE 2025『ブロードウェイ・バウンド』」、少年忍者「少年忍者 LIVE 2025 This is 忍者」、超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」、「Kiramune Presents KAmiYU in Wonderland 5」のリポートも掲載。

長野博の連載「味の履歴書」は、銀座の中心で伝統の洋食を提供し続ける「資生堂パーラー」を訪れる。

今月号もエンタメ情報が盛りだくさんな1冊になっている。秋の夜長に本誌をお楽しみいただきたい。

購入者特典 決定！

◆特典内容： 戸谷菊之介 生写真1枚

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：月刊TVガイド関東版 2025年11月号

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※アニメイト実店舗での 戸谷菊之介 特典生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※生写真の絵柄は、1種類となります。

戸谷菊之介 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3223291/

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※9月24日現在

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2025年11月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2025年9月24日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：600円

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2025年11月号」

●配信日：2025年9月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：600円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■「月刊TVガイド」公式X

@GEKKAN_TVGUIDE＜https://x.com/GEKKAN_TVGUIDE＞

■「月刊TVガイド」公式インスタグラム

@gekkan_tvguide＜https://www.instagram.com/gekkan_tvguide/＞