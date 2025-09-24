À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë14ºÐ¤ÎÅ·ºÍ²è²È¡ÉConoca¡É¡¡½é¤Î¤Ì¤ê¤¨¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¤Ì¤ê¤¨¡Ù¤¬¡¢9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ¾®³Ø´Û¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤À¤ì¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¤Ì¤ê¤¨¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¤Ì¤ê¤¨¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¤Ì¤ê¤¨¡Ù
ËÜ½ñ¤Ï¡¢º£¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë14ºÐ¤ÎÅ·ºÍ²è²È¡¦Conoca¡Ê¤³¤Î¤«¡Ë»á¤¬½é¤á¤Æ½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ì¤ê¤¨¥Ö¥Ã¥¯¡£Conoca»á¤Ï¡¢2011Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡¢¦ÁÀ¤Âå¤Î¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£9ºÐ¤ÇÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¡Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¡×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£10ºÐ¤Î»þ¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¤Û¤ÜÂ¨Æü´°Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¾¼ÏÂ²ñÅ¸¡×¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡¦¾®³ØÀ¸¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤È¡¢¿ô¡¹¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥ë¥³Âç»È´Û¤Ë³¨¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÅªÂ¦ÌÌ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¤Ç¡¢ºÍÇ½¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤µ¤¬¹¤¯¡¢º£¸å°ìÁØ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Conoca¡Ê¤³¤Î¤«¡Ë»á
¡É¤Ä¤Ö¡É¤ò¤Ì¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ú¿·´¶³Ð¤Ì¤ê¤¨¡Û
ÒØè¸Íå¥¢ー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤ËConoca»á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢¤Ä¤Ö¤ò¤Ì¤ê½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤ê¤¨¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¥ì¥¤¤ËÀÚ¤êÎ¥¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´21¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ä¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤Ê¤É¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤«¤é¡¢¥¦¥µ¥®¡¦¥¾¥¦¡¦¥¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤ÊÆ°Êª¤Þ¤Ç¿Þ´Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â³Ú¤·¤á¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢Éý¹¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Conoca»á¼«¿È¤¬¤Ì¤ê¤¨¤Î¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤âÈ¯ÇäÆ±Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£ËÜ½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¼«Í³¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
https://hugkum.shogakukan-digital.com/conoca-coloring/lp/streaming.html?streaming_id=pr
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤ÎÃíÌÜ¿ÍÊª¤È¤Ê¤ëConoca»á¡¢½é¤Î¤Ì¤ê¤¨¥Ö¥Ã¥¯¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±ÆüÈ¯Çä¡ªConoca¡ßROOTOTE ¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¡õÆó»Ò¶ÌÀî¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â³«ºÅ
¡Ø¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¤Ì¤ê¤¨¡Ù¤ÈÆ±ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥ÉROOTOTE¡Ê¥ëー¥Èー¥È¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢ROOTOTE GALLERY Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¤Ç9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¥¢ー¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¤Ë²Ã¤¨¡Ø¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¤Ì¤ê¤¨¡Ù¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLOOK! LOOK!¥Èー¥È¡×¡ÄConoca¤Î¾®¼¯¥¢ー¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Èー¥È¡£A4ÂÐ±þ¤Ç·Ú¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£ ²Á³Ê5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¥¬ー¥Ó¥Ã¥¸¥Èー¥È¡×¡ÄÂåÉ½ºî4ºîÉÊ¤òÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¡£¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÂçÍÆÎÌ¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Èー¥È¡£ ²Á³Ê1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤â½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
https://rootote.jp/conocart/
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾: ¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¤Ì¤ê¤¨
Ãø¼Ô: Conoca
Äê²Á: 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÎºÛ: A4ÊÑ
È¯ÇäÆü: 2025Ç¯9·î25Æü
È¯Çä: ³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09682508
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Conoca¡Ê¤³¤Î¤«¡Ë
2011Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£9 ºÐ¤ÇÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¡Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥¢ー¥È¡×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢10 ºÐ¤Ç½é¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£ºîÉÊ¤Ï¤Û¤ÜÀ®Ìó¤·¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¸ÄÅ¸²ñ¾ì»Ë¾åºÇÂ¿¤Î»²²Ã¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä Web ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£