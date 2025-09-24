【ヴィレッジヴァンガード】「テレタビーズ」POP UP STORE『テレタビーズマルシェ -by VILLAGE VANGUARD-』限定商品を9月19日（金）より販売開始

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、世界中で愛され続けるテレビ番組「テレタビーズ」のPOP UP STORE『テレタビーズマルシェ -by VILLAGE VANGUARD-』にて限定商品を9月19日（金）より販売いたします。





≪POP UP STORE 限定商品≫

POP UP STORE『テレタビーズマルシェ -by VILLAGE VANGUARD-』でしか手に入らないファン必携の限定アイテムとなっています。【限定】テレタビーズ ぴょこっとトートバッグ：3,080円（税込）

普段使いしやすいサイズ感とぴょこっと飛び出たタグがかわいい！日常使いにぴったりのA４サイズも入るトートバッグ。

【限定】テレタビーズ ニュースペーパーバッグ：3,850円（税込）

大容量で使いやすいサイズと、デザイン性と実用性を兼ね備えたマルチに活躍！

【限定】テレタビーズ チャーム付きくるくるヘアゴム 全4種：各990円（税込）

鮮やかなカラーと可愛いチャームがポイント。手に付けても髪を結っても良し！

【限定】テレタビーズ めじるしチャームBOX 全8種：BOX 7,700円（税込）／単品 963円（税込）

集めたくなるカラフルなチャーム。どの柄が出るかは買ってからのお楽しみ。

※全8種のうち1種が入っています。

※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。

また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

【限定】テレタビーズ シークレットアクリルカラビナホルダーBOX 全8種：BOX 7,040円（税込）／単品 880円（税込）

ビビットカラーが映え、ころんとしたフォルムの可愛いアクリルカラビナ。カバンやリュック、ベルトループなど、シンプルなスタイリングのアクセントにぴったり！

※全8種のうち1種が入っています。

※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。

また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

【限定】テレタビーズ オーロラ缶バッジBOX 全10種：BOX 6,600円（税込）／単品 660円（税込）

角度によって輝きが変化する特別仕様。バッグや帽子につけて楽しめるアイテム。

※全10種のうち1種が入っています。

※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。

また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

【限定】テレタビーズ シークレットアクリルチャームBOX 全10種：BOX 7,700円（税込）／単品 770円（税込）

コレクション性抜群。小物やバッグにジャラジャラつけて楽しんじゃおう！

※全10種のうち1種が入っています。

※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。

また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

【限定】テレタビーズ シークレットアクリルミラーシール 全8種 ：BOX 5,280円（税込）／単品 660円（税込）

遊び心を兼ね備えた新感覚のミラーシール。スマホや普段使うアイテムにつけてワンランク上のかわいいを楽しもう！

※全8種のうち1種が入っています。

※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。

また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

他にもたくさんのアイテムをご用意しており、今後続々と新商品も発売予定です！

POP UP STORE限定商品は数量限定となります。ぜひこの機会にお早めにお求めください！

《開催情報》POP UP STORE『テレタビーズマルシェ -by VILLAGE VANGUARD-』

■東京都

吉祥寺PARCO

2025年8月15日(金)～9月15日(月・祝)

SHIBUYA109渋谷店

2025年9月19日(金)～10月5日(日)

▮大阪府

アリオ八尾

2025年10月10日(金)～11月3日(月・祝)

POP UP STORE『テレタビーズマルシェ -by VILLAGE VANGUARD-』詳細はこちら :https://www.village-v.co.jp/popup/000463/

※営業時間は施設HP掲載営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

「テレタビーズ」とは

WildBrainが手がける「テレタビーズ」は、30年近くにわたり世代を超えて世界中の視聴者を魅了してきました。NetflixやYouTube、FASTチャンネルなど、さまざまな放送局やストリーミングプラットフォームで配信されており、あらゆる年代のファンに向けた豊富なコンテンツを提供しています。

ティンキー・ウィンキー、ディプシー、ラーラ、ポーの4人が繰り広げる、好奇心いっぱいでにぎやかな世界は、幼児たちの想像力を育む楽しい空間。そこには遊びと創造性、そして誰もが歓迎される喜びが満ちています。

また、多彩なデジタル展開やグローバルなキャンペーンを通じて、「テレタビーズ」は若年層や大人の間でも親しまれるポップカルチャーの象徴的存在となりました。世界中のセレブリティやトレンドセッターからも愛されており、SNSでは数百万人のフォロワーを獲得しています。

ライフスタイルブランドとしても進化を続ける「テレタビーズ」は、常にポップカルチャーの会話の中で存在感を放ち続けています。

「テレタビーズ」は、キッズ＆ファミリー向けエンターテインメントの世界的リーダー、WildBrainが保有しています。

TikTokとInstagram（@TeletubbiesHQ）で最新情報をチェック！

「テレタビーズ」日本公式

HP: https://teletubbies.jp/

X: @teletubbies_jp

Instagram:＠teletubbies_jp

＊日本に於ける「テレタビーズ」の商品化窓口は株式会社東北新社です。

《各種URL》

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press(https://vvstore.jp/)

■ヴィレッジヴァンガード公式X

https://twitter.com/vv__official

■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

