「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX 上下巻で発売決定！！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
約26年ぶりの新アニメ化で話題の「地獄先生ぬ～べ～」がBD-BOX上下巻にて発売決定！
2025年7月より放送を開始した、TVアニメ「地獄先生ぬ～べ～」。
約26年ぶりの新アニメ化で話題となった本作が、BD-BOX上下巻にて発売が決定しました！
「地獄先生ぬ～べ～」は、原作・真倉 翔、漫画・岡野 剛両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ～べ～”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博しています。
令和の時代に蘇ったぬ～べ～たちの活躍を、ブルーレイでもお楽しみください！
アウターケースには、上下巻ともキャラクターデザイン・芳山優氏による描き下ろしイラストを使用予定。
イラストは後日公開しますので、お楽しみに！
さらに、ブックレットには真倉翔＆岡野剛両先生の描き下ろし漫画を上下巻それぞれに掲載します！
そのほか、音声特典のオーディオコメンタリーやメインキャストによる座談会CDなど、特典も満載です。
店舗別特典もございますので、お近くのショップ・通販でぜひチェックしてくださいね。
豪華特典付き！フロンティアワークス公式通販限定版
通常版とは別に、オリジナル特典付きのフロンティアワークス公式通販限定版も発売予定！
今回はいち早くデザインを公開します。
※フロンティアワークス公式通販は、アニメイト通販内で運営しております。
●上巻特典
童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）
●下巻特典
童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）
リリースイベント情報
BD-BOX上巻の発売を記念し、リリースイベントの開催が決定いたしました！
≪概要≫
イベント内容：生オーディオコメンタリー、トーク、お渡し会
出演：置鮎龍太郎さん(鵺野 鳴介 役)、真倉翔先生、岡野剛先生
開催日時：2026年3月21日（土） 開場時間14:30 開演時間15:00
開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店9F イベントスペース）
≪参加方法≫
アニメイト池袋本店・アニメイト通販にて下記対象商品をご予約（全額内金）・ご購入いただいた方に、先着で「イベント参加券」をお渡しいたします
○対象商品
2025年12月24日(水)発売
・「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻（FFXC-9055）
・「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻【フロンティアワークス公式通販限定版】（FFXC-9057）
≪参加券配布開始日時≫
2025年9月24日(水) 10:00
※出演者は諸事情により変更になる場合がございます。
※イベント内容は変更になる可能性がございます。
※詳細につきましては、対象のアニメイト各店舗宛にお問い合わせください。
早期予約特典情報
BD-BOX上巻を対象店舗にてご予約いただくと、先着で特典を発売日にプレゼントいたします。
数に限りがございますので、お早めにご予約ください！
【特典】童守小5年3組寄せ書き風メッセージカード
キャスト陣の直筆サイン＆メッセージを集めた寄せ書き風の複製メッセージカードとなります。
≪サイン＆メッセージ寄稿者≫ ※敬称略
置鮎龍太郎
白石涼子
洲崎 綾
黒沢ともよ
岩崎諒太
古城門志帆
遠藤 綾
藤原夏海
高垣彩陽
猪山翔志
東山奈央
牧野由依
元井健雄
酒井美沙乃
山田美鈴
安野希世乃
≪概要≫
○キャンペーン期間
2025年9月24日(水)～特典なくなり次第終了
〇特典お渡し日
2025年12月24日(水)より ※BD-BOX上巻と同時お渡し
○対象商品
2025年12月24日(水)発売
・「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻（FFXC-9055）
・「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻【フロンティアワークス公式通販限定版】（FFXC-9057）
≪対象店舗≫
・アニメイト全店（通販含む）
・Amazon.co.jp
・楽天ブックス
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
・あみあみ
・赤い熊さん
・HMV,HMV＆BOOKS online
・エムズエクスポ盛岡店
・げっちゅ屋（Getchu.com）
・コーチャンフォー ※一部店舗除く
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
・セブンネットショッピング
・ソフマップ・アニメガ
・タワーレコード(一部店舗を除く)
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)
・Neowing
・メロンブックス
・ヤマダデンキ ※一部店舗除く
・ヨドバシカメラ（ドットコム含む）
・フロンティアワークス公式通販 ※アニメイト通販内にて運営
※詳細は各店舗へお問い合わせください。
店舗別特典情報
各法人にて、豪華特典を実施いたします。
使用絵柄と合わせてアイテムをご紹介！
※店舗別特典の詳細に関しましては各対象店舗へお問い合わせください。
アニメイト全店（通販含む）
【上下巻連動購入特典】
B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）
Amazon.co.jp
【上下巻連動購入特典】
A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）
★イラストは後日公開！
【有償特典】
A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）
アイテム価格：3,000円（税別）
※「上下巻セット」カートでのみ購入可
楽天ブックス
【上下巻連動購入特典】
A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）
★イラストは後日公開！
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
【上下巻連動購入特典】
B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）
★イラストは後日公開！
あみあみ
【上下巻連動購入特典】
A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）
★イラストは後日公開！
【商品情報】
商品名：「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻・下巻
発売日：[上巻] 2025年12月24日（水） [下巻] 2026年5月27日（水）
価格 ：各巻 税込39,600円（税抜36,000円）
品番・JAN：[上巻] FFXC-9055／4573687020280 [下巻] FFXC-9056／4573687020297
仕様 ：[組数] Blu-ray Disc1枚＋CD１枚
[収録話数] ディスク1…第1クール分話数（第一～十三話）、 ディスク2…第2クール分話数
発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス
＜フロンティアワークス公式通販限定版＞
価格：各巻 税込44,000円（税抜40,000円）
品番・JAN：[上巻] FFXC-9057／4573687020303 [下巻] FFXC-9058／4573687020310
特典：[上巻] 童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）
[下巻] 童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）
※フロンティアワークス公式通販は、アニメイト通販内で運営しております。
＜仕様・封入特典＞
◯キャラクターデザイン・芳山優氏描き下ろしイラスト使用アウターケース
◯真倉翔＆岡野剛両先生描き下ろし漫画掲載スペシャルブックレット
◯座談会CD
出演者：[上巻] 置鮎龍太郎、岩崎諒太、古城門志帆
下巻は後日発表！
＜音声特典＞
オーディオコメンタリー
[上巻] 第五話『はたもんばの呪い』（出演：置鮎龍太郎、白石涼子、岩崎諒太）
下巻は後日発表！
＜店舗別特典＞
●アニメイト全店（通販含む）
【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）
●Amazon.co.jp
【上下巻連動購入特典】A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）
【有償特典】A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）
●楽天ブックス
【上下巻連動購入特典】A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）
●ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）
●あみあみ
【上下巻連動購入特典】A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）
※商品仕様・特典など、内容は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。
【作品情報】
＜放送情報＞
第2クール
2026年1月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送予定！
＜配信情報＞
各種配信サービスにて配信中
※詳細はアニメ公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。
＜あらすじ＞
不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も！？
生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！
＜スタッフ＞
原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）
監督：大石康之
助監督：山田史人
シリーズ構成：大草芳樹
キャラクターデザイン：芳山優
サブキャラクターデザイン：高橋敦子
プロップデザイン：伊藤依織子
妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる
アクション監督：加々美高浩・芳山優
美術設定：平澤晃弘
美術監督：春日美波
色彩設計：野地弘納
3DCGディレクター：吉良柾成
画面設計：田村仁
撮影監督：平本瑛子
編集：吉武将人
音響監督：名倉靖
音響効果：森川永子・佐藤理緒
録音：椎原操志
音楽：Evan Call
アニメーション制作：スタジオKAI
★第1クール 主題歌
オープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」 -真天地開闢集団-ジグザグ
エンディングテーマ「ひまわり」 Chilli Beans.
＜キャスト＞
鵺野鳴介 ：置鮎龍太郎
立野広 ：白石涼子
稲葉郷子 ：洲崎 綾
細川美樹 ：黒沢ともよ
木村克也 ：岩崎諒太
栗田まこと：古城門志帆
高橋律子 ：遠藤 綾
ゆきめ ：加隈亜衣
玉藻京介 ：森川智之
＜WEB＞
●HP：https://nube-anime.com 海外：https://nube-anime-global.com
●X（Twitter）：https://x.com/nube_ani
推奨ハッシュタグ:#ぬーべーアニメ
【著作権表記】
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同