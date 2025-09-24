EYEVAN、ブランド史上初の宝塚歌劇 雪組貸切公演を実施 ペアチケットが当たるキャンペーンを9月24日より開始

株式会社アイヴァン

「着る眼鏡」をコンセプトに、日本の粋と静謐なカルチャーを表現してきたアイウェアブランド「EYEVAN」は、ブランド史上初となる宝塚歌劇 雪組の貸切公演を2026年1月17日（土）に東京宝塚劇場にて実施することを発表いたします。



演目は、雪組トップスター・朝美絢が主演を務め、トップ娘役・夢白あやの退団公演となるミュージカル・ロマン『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』とプレジャー・ステージ『Prayer～祈り～』。この記念すべき公演のチケットが総勢1,400名に当たるプレゼントキャンペーンを、2025年9月24日（水）から11月30日（日）まで実施します。

キャンペーン特設サイトはこちら :https://eyevan.com/campaign/takarazuka

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、EYEVAN公式LINEアカウントを友だち追加し、キャンペーン期間中に対象店舗でご購入いただいたレシートをアップロードすることでご参加いただけます。

キャンペーン名： EYEVAN 宝塚歌劇 雪組 貸切公演 チケットプレゼントキャンペーン

応募期間： 2025年9月24日（水）10:00 ～ 2025年11月30日（日）23:59

応募方法：

・EYEVAN LINE公式アカウントを友だち追加し、キャンペーンページへアクセス。

・本キャンペーン対象店舗でのご購入商品が対象です。

・ご購入金額5,000円（税込）1ポイント1口（ソロチケット） /10,000円（税込）2ポイント1口（ペアチケット） としてご応募いただけます。応募口数に上限はございません。

・キャンペーン期間中であれば、複数回に分けてご購入いただいたレシートの合算も可能です。

・お一人様、期間中何度でもご応募いただけます。

対象製品： EYEVAN全商品

対象店舗： THE EYEVAN TOKYO Daikanyama、EYEVAN LUXE TOKYO HIBIYAなど全国20店舗（詳細は特設サイトにてご確認ください）

特設サイト： https://eyevan.com/campaign/takarazuka

※注意事項：

・ECサイトでのご購入は対象外です。

・応募方法、有効レシートの条件、その他詳細は特設サイトの応募規約を必ずご確認ください。

・本キャンペーンへのご参加はスマートフォンからのみとなります。

・当選賞品の第三者への譲渡・転売は禁止となります。予告なくご本人様確認を行う場合がありますので、予めご了承ください。

■キャンペーン賞品詳細

応募時に、ご希望のコースをお選びいただけます。

【ソロチケットコース】

応募金額(税込)： 1口 5,000円分の購入=1ポイント

賞品： 宝塚歌劇 雪組 貸切公演 ソロチケット（1名様分）

当選者数： 490名様

【ペアチケットコース】

応募金額(税込)： 1口 10,000円分の購入=2ポイント

賞品： 宝塚歌劇 雪組 貸切公演 ペアチケット（2名様分）

当選者数： 455組 910名様

※応募口数は5,000円（税込）単位で計算します。 合計金額が5,000円に満たない場合は、切り捨てとなりますのでご注意ください。

※お一人様何口でもご応募いただけますが、当選は期間中1回限りです。

※座席の指定はできません。

■公演情報

公演日時： 2026年1月17日（土）15:30開演

会場： 東京宝塚劇場

演目：

ミュージカル・ロマン『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』

プレジャー・ステージ『Prayer～祈り～』

■今後の展開について

本キャンペーン期間中には、トップスター朝美絢をイメージした特別な限定アイテムの発売や、貸切公演当日をさらに忘れられない一日にするためのサプライズ企画も予定しております。詳細は順次、キャンペーン特設サイト及びEYEVAN LINE公式アカウントにて発表してまいりますので、どうぞご期待ください。

■背景：本質的な「美」を追求する両者の哲学が共鳴

1972年、「着る眼鏡」をコンセプトにスタートし、日本の優れた職人技と現代のデザインを融合させ、国内外のファッションシーンに影響を与え続けてきたEYEVAN。

一方、110年以上の歴史の中で、様式美と革新を追求し、多くの人々に夢と感動を届け続ける宝塚歌劇団。

時代を超えて本質的な「美」を探求する両者の哲学が共鳴し、今回の歴史的なコラボレーションが実現しました。ファッションの真髄を追求するEYEVANの精神と深く通じ合うものであり、今回の貸切公演は、両者の世界観が最高潮に達する特別な一夜となります。

■株式会社アイヴァン 代表取締役社長 山本典之氏のコメント

「この度、日本の美の殿堂である宝塚歌劇団様、そして多くのファンを魅了する雪組の皆様と、このような形でご一緒できることを心より光栄に思います。EYEVANが半世紀にわたり追求してきたのは、単なる視力矯正器具ではない、その人の生き方や美意識を表現するアイウェアです。この貸切公演が、お客様にとって生涯忘れられない、美しき記憶となることを願っております。」

■株式会社アイヴァンについて

「着る眼鏡」をコンセプトとして、1972年にスタートした日本初のファッションアイウェアブランド「EYEVAN」をはじめ、「EYEVAN 7285」「10 eyevan」「Eyevol」「E5 eyevan」などのブランドを擁し、企画・デザインから製造、販売までを一貫して手掛けています。日本の伝統技術と現代的な感性を融合させたコレクションは、世界中のファッションシーンやアイウェア市場で高い評価を得ています。

■宝塚歌劇団 雪組について

1924年に旧・宝塚大劇場の誕生とともに創設。組のイメージカラーは緑。

現在の雪組を率いるのは、卓越した美貌とクールな色気、そして観客の心を揺さぶる繊細な芝居で絶大な人気を誇るトップスター・朝美絢（あさみ じゅん）。その相手役を務めるのが、華やかな美しさと確かな実力を兼ね備え、多彩な役柄を演じ分けるトップ娘役・夢白あや（ゆめしろ あや）です。

【会社概要】

会社名：株式会社アイヴァン

代表者：代表取締役社長 山本 典之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14 新乃木坂ビル6F

設立：1972年8月17日

事業内容：ファッション性の高い眼鏡・サングラス等の企画、デザイン、製造、販売および卸

URL：https://www.eyevan.com