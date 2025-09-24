横浜マリンタワーとのコラボが決定！
株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「水瀬んきゃ」「満天星かなた」「日和むう」「苺月ろあ」のマリンタワーコラボが決定いたしました！
▪️水瀬んきゃ
・横浜マリンタワー貸し切りイベント実施
・貸し切りイベント当日の横浜マリンタワーライトアップカラー選択権
・コラボ南京錠制作（限定50個制作）
・等身大パネル設置
・横浜マリンタワーHP掲載権
▪️満天星かなた
・コラボ南京錠制作権（限定50個制作）
・等身大パネル設置権
・横浜マリンタワーHP掲載権
▪️全員共通
・サイネージサブ掲載権
・横浜マリンタワー特製ノベルティ制作権
・横浜マリンタワー入場チケット
イベント実施、販売スケジュールは下記となっております。
「水瀬んきゃ」の横浜マリンタワー貸し切りイベント
貸し切りイベント実施日：2025年10月27日開催
チケット販売時期：2025年9月後半頃から横浜マリンタワー公式HPにて販売開始予定
等身大パネル設置、サイネージ掲載
展開時期： 2025年10月27日～ 約1週間を予定
展開場所：横浜マリンタワー内
横浜マリンタワーHP掲載
展開時期：2025年10月27日前後
コラボ南京錠、横浜マリンタワー特製ノベルティ
販売時期：2025年10月27日～ 約1週間を予定
弊社所属ライバーとマリンタワーのコラボグッズやライトアップをぜひお楽しみくださいませ！
■『横浜マリンタワー』について
横浜開港100周年の記念事業として、1961年（昭和36年）に建設された横浜のシンボルです。当時は日本で最も高い灯台として、長く横浜の港を見守ってきました。
高さ106m、2層の展望フロア、360度の大パノラマから見える夜景は必見です。2階まで吹き抜けのホールに山下清画伯の壁画や横浜マリンタワーが灯台だった頃に使用されていた灯具が展示されています。
HP：https://marinetower.yokohama
Instagram：https://www.instagram.com/yokohamamarinetower/
X：https://x.com/marine_tower
■対象ライバー
「水瀬んきゃ」
X：https://x.com/minase_nkya
17LIVE：https://17.live/s/u/0d8b7aa3-6efd-4a4d-a9bb-c7f245f597de
「満天星かなた」
X：https://x.com/kanata_319
17LIVE：https://17.live/s/u/c04085e3-ac5a-4f3b-a0cd-1f945d53ddd6
「日和むう」
X：https://x.com/mou27Menderella
17LIVE：https://17.live/s/u/baf9823b-d8cb-401b-87f4-306d9445307f
「苺月ろあ」
X：https://x.com/Izukiloa_17
17LIVE：https://17.live/s/u/cbe5e57c-4151-4456-8528-cd092781e27f
■CORECATISとは
“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。
累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。
■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは
誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。
その理想を私たちと一緒に形にしませんか？
業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション
あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。
年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト
新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう
■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト
オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/
お問い合わせ窓口：info@corecatis.com
＊現在は三期生オーディションを開催中で 合格者にはPC/モニター/オーダーメイドアバター(LIVE2D)が無償貸与されます。
■応募条件
・専属契約が可能な方
・ストリーミング配信が可能な方
・満20歳以上の女性
・SNSで積極的に活動が可能な方
■会社概要
・会社名 : 株式会社コレカティス
・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階
・代表者 : 高橋大樹