横浜マリンタワーとのコラボが決定！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「水瀬んきゃ」「満天星かなた」「日和むう」「苺月ろあ」のマリンタワーコラボが決定いたしました！

▪️水瀬んきゃ

・横浜マリンタワー貸し切りイベント実施

・貸し切りイベント当日の横浜マリンタワーライトアップカラー選択権

・コラボ南京錠制作（限定50個制作）

・等身大パネル設置

・横浜マリンタワーHP掲載権

▪️満天星かなた

・コラボ南京錠制作権（限定50個制作）

・等身大パネル設置権

・横浜マリンタワーHP掲載権

▪️全員共通

・サイネージサブ掲載権

・横浜マリンタワー特製ノベルティ制作権

・横浜マリンタワー入場チケット

イベント実施、販売スケジュールは下記となっております。

「水瀬んきゃ」の横浜マリンタワー貸し切りイベント

貸し切りイベント実施日：2025年10月27日開催

チケット販売時期：2025年9月後半頃から横浜マリンタワー公式HPにて販売開始予定

等身大パネル設置、サイネージ掲載

展開時期： 2025年10月27日～ 約1週間を予定

展開場所：横浜マリンタワー内

横浜マリンタワーHP掲載

展開時期：2025年10月27日前後

コラボ南京錠、横浜マリンタワー特製ノベルティ

販売時期：2025年10月27日～ 約1週間を予定

弊社所属ライバーとマリンタワーのコラボグッズやライトアップをぜひお楽しみくださいませ！

■『横浜マリンタワー』について

横浜開港100周年の記念事業として、1961年（昭和36年）に建設された横浜のシンボルです。当時は日本で最も高い灯台として、長く横浜の港を見守ってきました。

高さ106m、2層の展望フロア、360度の大パノラマから見える夜景は必見です。2階まで吹き抜けのホールに山下清画伯の壁画や横浜マリンタワーが灯台だった頃に使用されていた灯具が展示されています。

HP：https://marinetower.yokohama

Instagram：https://www.instagram.com/yokohamamarinetower/

X：https://x.com/marine_tower

■対象ライバー

「水瀬んきゃ」

X：https://x.com/minase_nkya

17LIVE：https://17.live/s/u/0d8b7aa3-6efd-4a4d-a9bb-c7f245f597de

「満天星かなた」

X：https://x.com/kanata_319

17LIVE：https://17.live/s/u/c04085e3-ac5a-4f3b-a0cd-1f945d53ddd6

「日和むう」

X：https://x.com/mou27Menderella

17LIVE：https://17.live/s/u/baf9823b-d8cb-401b-87f4-306d9445307f

「苺月ろあ」

X：https://x.com/Izukiloa_17

17LIVE：https://17.live/s/u/cbe5e57c-4151-4456-8528-cd092781e27f

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 合格者にはPC/モニター/オーダーメイドアバター(LIVE2D)が無償貸与されます。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹