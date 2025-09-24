大泉洋さん・成田凌さんが出演するTOPPANグループのCM最新作『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN　サステナブルパッケージ篇』2025年9月24日(水)より公開

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングス株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO：麿 秀晴、以下 TOPPANホールディングス)は、大泉洋さんと成田凌さんが出演するCMシリーズ最新作『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN サステナブルパッケージ篇』を2025年9月24日(水)より公開します。

新CM 『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPANサステナブルパッケージ篇』 より

CMシリーズ『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN』では、大泉洋さんと成田凌さんの軽妙な掛け合いを通して、印刷だけではなく、多岐にわたる事業を通じて世界中の様々な領域で課題解決に取り組むTOPPANの姿を知っていただけるよう、2021年4月より展開しています。今回は、環境に配慮した「サステナブルパッケージ」をテーマにしました。

世界では今、環境問題への取り組みが加速しています。各国政府も脱炭素や資源循環に向けた政策や指針を次々と掲げ、多くの企業も具体的な取り組みを迫られています。TOPPANは環境配慮型パッケージを起点としたサステナブルブランド「SMARTS(TM)(スマーツ)」を展開。医療や食品、消費財、産業資材など、あらゆる業界で活用されている世界最高水準のバリア性能を持つ透明バリアフィルム『GL BARRIER』(※1)をはじめ、サステナブルを切り口に、TOPPANの技術やノウハウにマーケティングやDX、生産受託などの知見を掛け合わせて、顧客企業のバリューチェーンに沿った最適なソリューションをグローバルに提供しています。

本CMで、大泉さんと成田さんは大都会で肩を寄せ合って生きる兄弟役。ちょっとしたケンカの後、黙々と袋菓子を食べる素朴で質実剛健な兄の大泉さんに対して、賢くやさしい弟の成田さんが話しかけるシーンで構成されています。二人の絶妙な掛け合いと空気感に、ぜひご注目ください。

■ 新CM『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN サステナブルパッケージ篇』 概要

公開開始: 9月24日(水)～

・「TOPPA!!!TOPPAN」ブランドサイト: https://www.holdings.toppan.com/ja/brand/

・TOPPANグループ公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@TOPPAN_GROUP

※上記ブランドサイトやYouTubeチャンネル等でいつでもご覧いただけます。

広告出稿媒体： テレビ(全国)、YouTube、TVer、トレインチャンネルなど

■ 『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN サステナブル篇』 30秒ストーリーボード

成田さん: 兄ちゃん、さっきはごめん。

大泉さん: （黙って菓子を食べている）

成田さん: そのお菓子うまそうだね、TOPPANの。

大泉さん: え、TOPPAN？

成田さん: いや、それTOPPANのサステナブルパッケージだから。

大泉さん: あ、袋のこと。

成田さん: 環境にやさしいパッケージに入ってると、

中身もおいしいでしょ。

大泉さん: （考えて、袋を成田さんに差し出す）

成田さん: 全部食べていいよ。やさしいね、兄ちゃんは。

大泉さん: （満足げに食べ続ける）

NA: TOPPA!!! TOPPAN ♪

■ TOPPANグループのサステナブルブランド「SMARTS(TM)」について

・サステナブルな未来に、スマートな選択を

「SMARTS(TM)」は、パッケージを起点としたTOPPANグループのサステナブルブランドです。パッケージで培った技術・ノウハウに、マーケティング・DX・BPOなどのリソースを掛け合わせ、バリューチェーンに沿った最適な選択肢を提供します。TOPPANは、「SMARTS(TM)」が持つ多彩なソリューションで、ステークホルダーの皆さまとともに持続可能な社会の実現に貢献します。

URL：https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/sustainability/

■ 出演者プロフィール

・大泉洋さん

・大泉 洋 （おおいずみ よう）

1973年生まれ、北海道出身。

演劇ユニット「ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ」メンバー。北海道テレビ制作のバラエティ番組『水曜 どうでしょう』出演後、数多くの映画・テレビ・ 舞台作品で活躍。映画『探偵はＢＡＲにいる』(2011）、『駆け込み女と駆出し男』（2015）、『探偵はＢＡＲにいる３』（2017）、『月の満ち欠け』（2022）で、それぞれ日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞、『こんにちは、母さん』（2023）では日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した。

2025年、映画『室町無頼』 、『かくかくしかじか』が公開。今冬、映画『ラストマン』の公開が控える。

・成田凌さん

・成田 凌 （なりた りょう）

1993年生まれ、埼玉県出身。

2013年、ファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルとしてキャリアをスタート。翌年、ドラマ「FLASHBACK」にて俳優デビュー。近年の主な出演作は、[映画]「ニワトリ☆フェニックス」、「スマホを落としただけなのに ～最終章～ ファイナル ハッキング ゲーム」、「雨の中の慾情」、[ドラマ]「転職の魔王様」、「降り積もれ孤独な死よ」、「クジャクのダンス、誰が見た？」、「初恋DOGs」、[舞台]「パンドラの鐘」、「宝飾時計」がある。

映画「ブラック・ショーマン」が公開中、10月には舞台「リア王」の上演、11月には映画「平場の月」の公開が控えている。

※1 GL BARRIER：

「GL BARRIER」はTOPPANが開発した世界最高水準のバリア性能を持つ透明バリアフィルムの総称です。独自のコーティング層と高品質な蒸着層を組み合わせた多層構造で、安定したバリア性能を発揮します。また多くの優れた特性が高い評価を受け、食品から医療・医薬、産業資材に至る幅広い分野において、世界中で採用されています。

以 上