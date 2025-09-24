【岐阜グランドホテル】 今年最後の鵜飼＆ジャズ＆花火と共に 展望レストランキャッスルにて 『鵜飼ファイナルディナー』を開催
岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神一）は、長良川鵜飼の今年最終日となる１０月１５日に、『鵜飼ファイナルディナー』のイベントを開催します。
この日限りの特別フレンチコースを味わいながら、地上４５ｍのレストランから見える鵜飼の篝火と花火、ジャズのミニライブで、思い出に残る夜を演出いたします。
【 鵜飼ファイナルディナー 】
期 間： ２０２５年１０月１５日（水） ＜予約制＞
時 間： １８：３０～２０：３０
場 所： 岐阜グランドホテル 展望レストラン「キャッスル」（本館１２F）
料 金： お１人様 \１９，０００（税サ込）
※スパークリングワイン１杯付
詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/news/184/
● 内容 ●
・この日限りの特別メニューのフレンチコースをご提供
・地上４５メートルからの夜景と共に、今年最後の鵜飼の篝火をご覧いただけます
・１９時からミニJAZZライブを開始
出演：川鰭祐子（Vocal）、Tito Monte（アコーディオン＆ピアノ）
・鵜飼終了時に打ち上がる花火をご覧いただけます
● MENU〈一部〉●
・海老のアスピック 帆立貝と鱈の燻製 イクラ添え
・フォアグラのキャラメリゼ
・岐阜鮎と蟹の包み蒸し 白ワインソース
・牛頬肉の煮込みと国産牛フィレステーキ 赤ワインソース など全９品
※都合によりメニュー内容が変更になる場合がございます
展望レストラン「キャッスル」（本館１２F）
◆ご予約・お問い合わせ
展望レストランキャッスル TEL ０５８₋２３３‐１１２４ または
予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）
※下記のホテルホームページからインターネット予約も可能です。
インターネット予約はこちらから :
https://www.tablecheck.com/shops/gifugrandhotel-castle/reserve?menu_lists=68d26c69fd27391668f52890
岐阜グランドホテルについて：
長良川沿いの癒やしのリゾートホテル
ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。
オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/gifugrandhotel/