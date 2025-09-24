【岐阜グランドホテル】 今年最後の鵜飼＆ジャズ＆花火と共に 展望レストランキャッスルにて 『鵜飼ファイナルディナー』を開催

株式会社名鉄ホテルホールディングス


岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔　社長　二神一）は、長良川鵜飼の今年最終日となる１０月１５日に、『鵜飼ファイナルディナー』のイベントを開催します。


この日限りの特別フレンチコースを味わいながら、地上４５ｍのレストランから見える鵜飼の篝火と花火、ジャズのミニライブで、思い出に残る夜を演出いたします。




【　鵜飼ファイナルディナー　】



　期　間：　２０２５年１０月１５日（水） ＜予約制＞


　時　間：　１８：３０～２０：３０


　場　所：　岐阜グランドホテル　展望レストラン「キャッスル」（本館１２F）


　料　金：　お１人様　\１９，０００（税サ込）　　


　　　　　　※スパークリングワイン１杯付





詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/news/184/


　● 内容 ●

・この日限りの特別メニューのフレンチコースをご提供


　・地上４５メートルからの夜景と共に、今年最後の鵜飼の篝火をご覧いただけます


　・１９時からミニJAZZライブを開始


　　出演：川鰭祐子（Vocal）、Tito Monte（アコーディオン＆ピアノ）


　・鵜飼終了時に打ち上がる花火をご覧いただけます







　● MENU〈一部〉●　　　　

　・海老のアスピック　帆立貝と鱈の燻製　イクラ添え


　・フォアグラのキャラメリゼ


　・岐阜鮎と蟹の包み蒸し　白ワインソース


　・牛頬肉の煮込みと国産牛フィレステーキ　赤ワインソース　など全９品


　※都合によりメニュー内容が変更になる場合がございます




展望レストラン「キャッスル」（本館１２F）

◆ご予約・お問い合わせ


　展望レストランキャッスル　TEL ０５８₋２３３‐１１２４　または


　予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）


　※下記のホテルホームページからインターネット予約も可能です。


インターネット予約はこちらから :
https://www.tablecheck.com/shops/gifugrandhotel-castle/reserve?menu_lists=68d26c69fd27391668f52890



岐阜グランドホテルについて：


長良川沿いの癒やしのリゾートホテル


ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。






オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/gifugrandhotel/