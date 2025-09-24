WAND、TikTok Shop参入のハードルを大幅に下げる「販売委託メニュー」を提供開始。在庫を預けるだけで“売れるかどうかの検証”が可能に

株式会社WAND

A8.netグループで成果報酬型インフルエンサーマーケティングサービス「NOX」を始めとするフルファネル型ソーシャルメディアマーケティング支援を提供する株式会社WAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒崎 悠一∕以下、WAND）は、ブランド企業が“自社ストア構築前にリスクを抑えて販売検証”できる「TikTok Shop 販売委託メニュー」の提供を開始したことをお知らせします。

本メニューをご利用いただくことで、ブランド企業は販売したい商品の在庫と情報をWANDに預けるだけで、WANDが運営するTikTok Shopのセレクトショップへの出品が可能になります。商品ページの制作から在庫管理・配送、専門知識を要するカスタマーサポート、さらにはクリエイターを起用した販売促進施策まで、TikTok Shopの運営に関わる全ての業務をワンストップでWANDが代行します。

■ 提供開始の背景

TikTok Shopは、ショート動画やライブ配信を起点にシームレスな購買体験を実現し、企業・ユーザー・クリエイターの間で新たなエコシステムを形成しつつあります。

しかし、ブランドが自社でストアを構築・運用するには、

* 体制構築のハードル： 受注・在庫・配送システムの構築

* 運用ルールの複雑さ： 注文から48時間以内の発送や追跡番号の必須登録といった厳格なSLA（サービス品質保証）への対応、独自の返品ポリシーへの準拠

* コンテンツ制作の負荷： 商品紹介動画の継続的な制作

* マーケティングの難しさ： プラットフォームからの自然流入が限定的で、クリエイターとの連携や商品ごとの販促施策が不可欠

といった多くの課題が存在します。実際に多くのブランド担当者様から「収益性が見通せない中で、どこまで投資すべきか判断が難しい」という声をいただいておりました。

そこでWANDは、これらの課題を解決するため、A8.netグループとして培ってきた成果報酬型マーケティングの知見と、約10,000名のショート動画クリエイターネットワーク、そしてTikTok Shopの先行運用で得たノウハウを組み合わせ、“在庫と商品情報を預けるだけ”で販売検証を迅速に開始できる本メニューを開発いたしました。

■「TikTok Shop 販売委託メニュー」の概要

ブランド様は販売したい商品の在庫と情報をご共有いただくだけ。ストアの構築から日々の運用、販売促進までWANDが包括的にサポートします。

* 出店形態： WANDが運営するTikTok Shop内セレクトショップへの委託出品

* ブランド様にご対応いただくこと：

* 販売用在庫のご送付

* 商品情報（SKU、訴求ポイント、成分等）の共有

* WANDの担当範囲：

* ストア運用： 商品ページ制作、簡易動画の企画・制作、在庫管理、価格・セット販売の最適化

* ロジスティクス・CS： 在庫受託、梱包・出荷（追跡番号登録含む）、返品・問い合わせ対応

* マーケティング： クリエイターギフティング、アフィリエイト施策の企画・運用

* レポーティング： 販売状況がわかる簡易ダッシュボードの提供

■ 本メニューの3つの特長

1. “構築前”に、リスクを抑えて勝ち筋を検証

自社でストアを構える前に、実際の販売を通じて「どの商品が」「どのような動画で」「どれくらい売れるのか」といった勝ち筋の仮説検証（PoC）に集中できます。初期投資や固定費を大幅に抑制可能です。

2. “丸ごと代行”で、リソース負担を最小化

複雑で工数のかかる受注・在庫・配送管理、厳格なルールへの準拠、カスタマーサポートといった業務をWANDがすべて代行。ブランド様は本来注力すべき商品企画やブランド戦略に集中できます。

3. “売れる導線”を最短で構築

A8.netグループの強みである成果報酬型マーケティングのノウハウを活かし、ショート動画から購買までを最適化。クリエイター施策を組み合わせることで、認知拡大と売上創出を同時に狙います。

「TikTok Shopに可能性を感じるが、何から始めるべきか分からない」

「まずは一部の商品でテストマーケティングをしてみたい」

このようなお悩みをお持ちのブランド担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼サービスに関する無料相談・お問い合わせはこちら

https://thewand.jp/contact

---

【関連ウェビナーのご案内（参加無料）】

本メニューの提供開始に伴い、SNSマーケティングのプロフェッショナルである株式会社SAKIYOMI様と共催で、TikTok Shop活用の最新事例を解説する無料オンラインセミナーを開催します。

* タイトル： 【食わず嫌い厳禁】TikTok Shopはショート動画で攻略せよ。

* 日時： 2025年9月30日（火）12:00～13:00

* 形式： オンライン（Zoom）

* 参加費： 無料

* お申し込み： https://thewand.jp/tiktok_shop_seminar

---

■株式会社WANDについて

株式会社WANDは、『すべての人に、魔法の杖を』をミッションに、SNSマーケティングソリューション「LUMOS」、成果報酬型インフルエンサーマーケティングサービス「NOX」、インフルエンサーエージェンシー「LUMOS AGENCY」、UGCマーケティングプラットフォーム「LUMOS BUZZ」といった多様なサービスを展開し、フルファネルでのソーシャルメディアマーケティング支援を提供しています。

2024年6月より、当社は国内最大級のアフィリエイトサービスプロバイダー（ASP）「A8.net」を運営する株式会社ファンコミュニケーションズ（東証プライム：2461）のグループ会社となりました。

【会社概要】

* 会社名：株式会社WAND

* 所在地：東京都渋谷区渋谷１丁目１－８ ⻘山ダイヤモンドビル

* 代表者：代表取締役社長 黒崎 悠一

* 設立：2021年10月31日

* 事業内容：ソーシャルメディアマーケティング支援事業

* 会社HP：https://thewand.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

* 株式会社WAND 広報担当

* お問い合わせフォーム：https://thewand.jp/contact