マイホム、注文住宅に特化した「AIプラン」を公開

株式会社マイホムhttps://lp.myhm.co.jp/application/ai-plan

家づくりの常識を変えるスタートアップ、株式会社マイホム（本社：東京都港区、代表取締役：乃村一政・金箱遼）は、2025年9月24日、家づくりの出発点をアップデートする新機能「AIプラン」を公開しました。

「AIプラン」は、お気に入りの写真（家、ペット、風景など）4枚からユーザーのパーソナリティをAIが分析し、理想の住まいを提案する機能です。外観やリビング、キッチン、洗面所、玄関などをおしゃれにデザインし、完成プランはそのまま住宅会社と共有・相談が可能。イメージのすり合わせに悩まず、スムーズに家づくりの第一歩を踏み出せます。

詳しくはこちら：https://lp.myhm.co.jp/application/ai-plan

開発の背景

近年、PinterestやInstagramで好みの画像を集めて家づくりを始める人が増えていますが、そのイメージを家族や住宅会社にうまく伝えるのは容易ではありません。

マイホムが2025年4月に実施した調査（※1）では、半数以上が「理想の家のイメージ共有に悩んだ」と回答。また、98%が「家族や工務店とイメージを共有できる機能があれば使いたい」と前向きな意向を示していました。

こうした課題とニーズを踏まえ、マイホムでは、AIが画像からユーザーの“好き”を読み取り、理想の住まいを画像情報やテキスト情報で具体的に提案する新機能「AIプラン」の開発に着手しました。

マイホムはこれまで、全国の工務店とハウスオーナーをつなぐSaaSとして、施工管理からアフターサポートまで一貫した新たな顧客体験を創造、提供してきました。

今回、その延長として「理想の住まいづくりの入り口」にフォーカス。累計1,000社以上の工務店との連携、100,000件超の住宅情報から得た知見をベースに、AIプランを構築しました。

※1）家づくりの醍醐味は「理想の家のイメージ作り」！ そのイメージの家族間共有に悩みを持つ人が半数以上！！‐家を建てた方への意識調査‐ https://myhm.co.jp/news/info/posts/uGaBdWNz

サービス名称

マイホム 「AIプラン」

機能概要：お施主様

機能概要：マイホムビズ導入工務店

今後の展望

- ご利用料金：お施主様は無料でお使いいただけます。- ご利用メリット：AIプランを作成後、プロに相談できます。- ご利用料金：2025年内は、マイホムビズ月額費用内でご利用いただけます。- ご利用メリット- - 「お客様の理想を“見える化”し、イメージづくりをサポート」最新のAI技術により、お客様一人ひとりの理想の住まいを視覚的に表現。スムーズなコミュニケーションを実現します。- - 「ビジュアルによる提案で、商談が円滑に」完成イメージを事前に共有できることで、お客様との認識のズレを防ぎ、意思決定をスピードアップ。満足度の高いご提案につながります。- - 「 マイホムビズと連携し、顧客データをよりリッチに」AIによって収集された顧客の好みや要望は、「マイホムビズ」の顧客管理機能と連動。蓄積された詳細なデータは、今後の提案精度やサービス向上に大きく貢献します。

マイホムでは、AIプランを通じて、工務店とハウスオーナーの間にある“感性のすれ違い”をなくし、家づくり体験そのものをより直感的で楽しいものへと進化させることを目指しています。

今後は、好みの深掘り支援、プロとの最適なマッチングなど、家づくりの初期フェーズを起点としたサービス拡張を検討中です。

また、工務店にとっても、お客様の“好き”を可視化し、提案の解像度を高めるツールとしての活用が期待されており、顧客体験の変革と提案プロセスの効率化を両立する新しい武器になると考えています。

AIプランが、ハウスオーナーにとっては「家づくりのはじまりを支える必須アイテム」に、工務店にとっては「顧客理解を深める出発点」になるよう、今後もアップデートを重ねてまいります。

CEOコメント

株式会社マイホム代表取締役社長／金箱 遼

家づくり中からアフターサポートまでを一貫して支えてきたマイホムは、いよいよ「家づくり前」──すなわち最初のイメージを描く段階にも対応するツールへと進化しました。

家づくりで最もワクワクし、同時に最も難しいこのフェーズを、より楽しく、スムーズにするために誕生したのが「AIプラン」です。これにより、「お施主様 × AI × 人（住宅会社）」が三位一体となり、理想の住まいを共創する未来を目指しています。AIは単なるツールではなく、人と協奏しながら暮らしをデザインするパートナーとなり、マイホムはその実現を通じてユーザーと業界の双方に貢献していきます。

「マイホムビズ」について

マイホムビズは、工務店様とお施主様をつなぐコミュニケーションアプリ型のクラウドサービス。

お施主様との情報共有や、やり取りを円滑にし、優れた顧客体験を提供することができます。

顧客満足度が向上することで、見込み客の受注率が上がり、お引き渡し後も、良好な関係構築がし易くなり、紹介案件の増加も期待できます。

また、現場管理機能も備えているため、お施主様と現場の情報共有漏れに伴う、「言った言わない」などのトラブルを防ぎながら効率的に業務を進めることができます。

マイホムビズは、工務店様の成長を支援する強力なパートナーで、これまで累計1,000社以上の工務店様と20,000人を超えるお施主様にご利用いただいております。

オフィシャルサイト: https://myhm.jp/business/(https://myhm.jp/business/)

マイホムビズ資料請求

資料請求はこちら(https://lp.myhm.co.jp/business/document)

家づくりの体験を変えるアプリ「マイホム」



『マイホームアプリ』Google、Yahoo!検索ナンバーワン。ご利用マイホーム3.9万棟突破(※2025年9月時点)の、お施主様の家づくり体験を向上させる、住宅会社とのコミュニケーションアプリです。

オフィシャルサイト: https://myhm.jp/

AIを活用したシステム開発についてのお問い合わせ

マイホム事業本部 住田 (すみだ) まで

h.sumida@myhm.co.jp