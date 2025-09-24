スキル管理・アサイン管理支援ツール「fapi」操作性が向上した最新バージョン「fapi Ver3.0」をリリースしました！

株式会社エフ・ディー・シー

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、お客様に新しい価値を提供するため、スキル管理・アサイン管理支援ツール『fapi』をバージョンアップし、本日9月24日に提供開始いたしましたので、お知らせいたします。

最新バージョンの「fapi Ver3.0」では、全体的な操作性の見直しやUIの改善、新機能の追加を実施しています。

今回の変更によるパフォーマンスの向上を通じて、お客様のスキル管理・アサイン管理をより強力に支援させていただきます。

■「fapi Ver3.0」の主なバージョンアップ内容

最新バージョン「fapi Ver3.0」では、お客様のご要望を受け、全体的な操作性の見直しを行いました。

画面全体のUIを改善

画面全体のUIを改善し、直感的な操作が可能で、情報がより分かりやすいデザインに刷新しました。

直感的な使いやすさを目指し、メニューの位置を変更しました。

過去版の表示

大幅なUI改善

「過去版の表示」機能により、過去のデータをそのまま確認することができます。

従来の変更履歴では確認が難しかった、業務経歴やスキル情報の過去の状況を正確に確認・表示することができます。

この機能により、「いつ、どのようにスキルが変化したか」という変遷を詳細に追跡することができます。

過去版の表示機能

更新依頼の確認

「更新依頼確認」機能により、社員の「更新のし忘れ」や「見落とし」を減らすことができます。

更新プロセスの確実性と効率性を大幅に向上させることによって、データの鮮度と正確性を維持することができます。

■『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』とは

更新依頼の確認画面

スキル管理・アサイン管理支援ツール『fapi』は、社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理に必要な諸機能を搭載しており、業務の効率化に貢献できるサービスです。

『fapi』の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。

また、社員のスキル、プロジェクトのアサイン状況をデータベース化することで、スキル管理業務やアサイン業務など様々な場面で効率的に利活用できます。

詳細を見る :https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/campaign/index/?utm_source=prtimes&utm_medium=survey&utm_campaign=202504

■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです

エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している

エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている

得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』：https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/(https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/)

▼fapi資料請求はこちらから

https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/docs-download/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー



代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階



設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入



会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp