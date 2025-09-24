DGDV、日本発ショート映画プラットフォームのSAMANSAにシリーズAでリード出資

株式会社DG Daiwa Ventures

DG Daiwa Ventures（本社：東京都千代田区、代表取締役：中島 淳一、村田 勝安、以下「DGDV」）は、ショート映画配信サービス「SAMANSA」を提供する株式会社SAMANSA（代表取締役：岩永祐一、共同代表：遠山 孝行、本社：東京都渋谷区、以下「SAMANSA」）に、シリーズAラウンドでリード投資家として出資したことをお知らせいたします。

SAMANSA は「映画を、自由化する。」というビジョンのもと、世界中の良質なショート映画を配信するVODサービスを提供しています。

今回の調達資金は、英語圏を中心とした海外展開の加速や、オリジナル映画の制作とIP 事業化に重点的に投資される予定です。

■ 政府が推進する「コンテンツ海外展開2.0」とSAMANSAの役割

日本政府はエンタメ・クリエイティブ産業戦略を掲げ、日本発コンテンツの海外売上を2033 年までに20 兆円にする目標を掲げています。

SAMANSA の事業プランは、まさにこの戦略を体現し、日本企業として自らリスクを取り海外で直接ビジネスを展開し、グローバル市場で収益を最大化していくことを狙うものです。

現状、Netflix のような既存の巨大企業が動画市場を形成する中で、SAMANSA はショート映画というフォーマットを切り口に日本発のプラットフォームとして世界に挑んでいます。

多くのコンテンツ企業が海外プラットフォーマーに作品を提供するライセンスアウト型のビジネスに留まる中、SAMANSA の自らプラットフォーマーを目指す挑戦は、極めて稀有であると考えております。

■ DGDVによる出資背景

DGDV は、SAMANSA が持つ強力かつ独自性の高いクリエイターネットワークと、SNSで1作品の予告再生数が1億回を超えるなど、世界の幅広いユーザーに再現性高くコンテンツを届け続けるプラットフォームとしての発信力の高さを評価して今回の投資に至りました。

これまでもDGDV は、日本から世界で活躍するスタートアップのグローバル展開を支援してきました。今回の出資を通じて、SAMANSAが日本の映像産業の海外展開を牽引していく未来の実現に貢献できるよう、力強く支援してまいります。

■ SAMANSAについて

会社名：株式会社SAMANSA

設立：2021 年4 月

代表者：代表取締役 岩永 祐一、共同代表 遠山 孝行

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイト：https://lp.samansa.com

■ DGDVについて

DGDV は、シードおよびアーリーステージのスタートアップを中心に投資を行う東京を拠点とするベンチャーキャピタルです。日本とグローバルにおけるさまざまなギャップの架け橋となり、世界を舞台にイノベーションに挑むスタートアップ企業への投資を通じ、スタートアップエコシステム全体を変革していくことを使命としています。

URL：https://dg-daiwa-v.com/