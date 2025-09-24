PHONE APPLIが経営戦略と人財戦略を連動させた人的資本レポートを発行

株式会社PHONE APPLI

「人々がいきいきと働く社会を実現する」ことを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、人的資本レポートを初めて発行したことについてお知らせします。本レポートは、従業員のウェルビーイングやエンゲージメントを重視し、企業価値の向上を図るための取り組みを詳細に記載しています。

発行背景

近年、人的資本の重要性が高まり、企業の持続的成長や社会的価値の創出において、従業員のウェルビーイングやエンゲージメントが注目されています。

当社では、本レポートおよび動画を通じ当社の人的資本に関する取り組みを透明性高く開示することで、ステークホルダーとの信頼関係を強化し、社会全体のウェルビーイング向上に貢献することを目指しています。

本レポートの特長

1. 経営戦略と人財戦略の連動

経済産業省が公表する「人材版伊藤レポート2.0」でも強調されている通り、持続的な企業価値の向上には、経営戦略と人財戦略の連動が不可欠です。当社では、経営戦略の実現に向けた人財戦略として位置づけ、具体的な施策を展開しています。

2. スキルベース1on1の実践を紹介

当社では「スキル」を、特定の職種に限定される知識や技術だけでなく、あらゆる職種で発揮できるポータブルスキルを含めた広い意味で捉えています。その中には、「その人らしさ」や「想い」といった個人の価値観や人間性も含みます。こうしたスキルを可視化したうえで定期的な1on1を実施することで、業務への活用はもちろん、人財育成やキャリア開発にもつなげています。

3. AI、HRテクノロジーの活用

AIと自社サービス「PHONE APPLI PEOPLE」を連携させ、社員一人ひとりのスキルを可視化・分析し、組織全体の人財活用を推進しています。具体的には、PHONE APPLI PEOPLEのサンクスカード機能によって寄せられた称讃をAIで解析することで、他者から見たその人のスキルを可視化することができます。可視化した他者からのスキル評価と自己分析結果を照らし合わせることで、客観的な強みの把握を支援します。

「サンクスカード」から得られた他者からのスキル評価と、AIを用いた自己分析を統合して可視化した図



本レポートは当社ウェブサイトよりご覧いただけます：

https://phoneappli.net/corp/company/policy/human-capital/

また、現社員、そしてこれから当社の一員となる未来の仲間に向けて、代表取締役社長・大林春彦と取締役・ 松本智、執行役員・藤田友佳子からのメッセージを公式YouTubeチャンネルで公開しております：

PHONE APPLI (フォンアプリ)【公式】 - YouTube(https://www.youtube.com/@phoneappli/shorts)

「PHONE APPLI PEOPLE」について

PHONE APPLI PEOPLEは、コミュニケーションを変え、風通しの良い組織をつくるコミュニケーションポータルです。名刺・Web電話帳の連絡先管理、人材・スキルの可視化、居場所表示、サンクスカードなど社内に浸透させたい様々なツールと連携し、集約することで利用ユーザーの導線や煩雑化しやすい複数ツールの管理環境をシンプルにします。そして、キーワードやスキルなどで社内の専門家を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール(チャット、メール、電話、Web会議等)でコミュニケーションをとることができ、人と人のコラボレーションを活性化させます。この「シンプルな導線」と「人と人をつなげる情報」の集約により、お互いの強みや個性を知るきっかけを提供します。多様な働き方を実現する企業を支援し、組織を強化するコミュニケーションポータルとして、多くの企業様への支援実績を有しています。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら

https://phoneappli.net/papeople/

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

業務内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

