HYBE、インド法人「HYBE INDIA」設立 14億の巨大市場へ本格進出

株式会社HYBE JAPAN- HYBE、5拠点目となるインド法人設立し、「マルチホーム・マルチジャンル」戦略を加速- ミッションは「インドの声が、世界の物語になるまで」、現地でアーティストの発掘・育成を計画- K-POP制作システムを導入し、インドに最適化されたトレーニング体制を構築

HYBEは、インド現地法人「HYBE INDIA」を設立し、14億の人口を抱える巨大市場への本格的な挑戦を開始します。HYBEが韓国以外に本部（HQ）を設立するのは、HYBE JAPAN、HYBE AMERICA、HYBE LATIN AMERICA、HYBE CHINAに続き5拠点目となります。

HYBE INDIAは今月、インドの文化・エンターテインメントの中心地であるムンバイに設立登記を完了しました。ムンバイはボリウッド映画産業や現代美術、舞台芸術が集約された都市であり、グローバル音楽・コンテンツ企業が戦略拠点として注目する地域でもあります。HYBE INDIAが掲げるミッションは「インドの声が、世界の物語になるまで（WHERE VOICES OF INDIA BECOME GLOBAL STORIES）」であり、インドで才能あるアーティストを発掘・育成し、世界へと繋いでいくという抱負が込められています。



■14億市場のポテンシャルとK-POPの急成長

人口14億6000万人を擁するインドは、音楽分野においても巨大な市場であり、ストリーミングユーザー数は1億8500万人と世界で2番目の規模を誇ります。近年K-POPの人気も急成長しており、韓国国際文化交流振興院の調査によると、2023年のインドにおけるK-POP音源のストリーミング再生回数は、2018年比で362%急増しました。

■HYBEの戦略

この度のインド法人設立は、2024年8月よりHYBEが掲げている「マルチホーム・マルチジャンル（Multi-home、Multi-genre）」戦略の一環です。HYBEは、K-POPの制作システムを現地に導入し、インドに最適化されたトレーニングシステムを構築することで、世界最高水準のアーティストを育成することを目指します。

さらにHYBE INDIAは、アーティスト発掘・育成から音源制作、マネジメント、マーケティング、コンサート企画に至るまで、音楽産業全般を網羅するHYBEの「360度機能」を現地に展開します。これにより、インド市場における本格的な活動を支え、現地とグローバルの双方で活躍できるアーティストを輩出していきます。

今後は、現地でのオーディションを通じた新人アーティストの発掘・育成に加え、既存のHYBE MUSIC GROUP傘下アーティストのインドでの活動も積極的に支援していく予定です。