【今が旬!!北海道産じゃがいもが食べ放題!!】10/8迄！バラエティー豊かな食べ放題『グランブッフェ ららぽーと豊洲』にてホックホクな『北海道産じゃがいも』が登場！北海道の大地の恵みをぜひご堪能ください！
～世代を超えて楽しめる食べ放題！～
色鮮やかな『デリ』や、トッピングが楽しめる豊富な麺類。食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『グランブッフェ ららぽーと豊洲』。
この度、2025年9月25日（木）～ 2025年10月8日（水）の期間限定にて、ホクレン農業協同組合と全道馬鈴しょ取扱対策会議協賛『北海道産じゃがいも』を使用したメニューが登場いたします！
昼夜の大きな温度差が味と質の決め手！北海道は全国生産の8割以上を占めるポテト王国です。
ちょうど秋に旬を迎えるじゃがいもは、風味が特に豊かになり旨味も強まります。
そんなホックホクな『北海道産じゃがいも』をぜひ思う存分、ご賞味ください。
メニューのご紹介
北海道産マッシュポテトのミートグラタン
なめらかで濃厚！クリーミーな口当たりのマッシュポテトと、ミートソースの濃厚なコク、そしてとろーり溶けたチーズの塩気が絶妙なバランス！一口ごとに幸せを感じさせてくれます。
北海道産ナチュラルカットポテトフライ
カリッとした心地よい食感と、ホクホクとしたじゃがいも本来の豊かな風味。
シンプルながらも奥深い、大地の恵みをまるごと味わえる一品です！
【北海道産じゃがいものご提供について】
=== ご提供期間 ===
・2025年9月25日（木）～ 2025年10月8日（水）
=== 実施店舗 ===
●グランブッフェ ららぽーと豊洲
住所： 〒135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドックららぽーと豊洲1SOUTHPORT3F
電話番号：03-3534-7052
予約サイト：https://x.gd/HWLeG
=== 注意事項 ===
※仕入れ状況により、予告なく食材・メニュー・実施期間が変更になる場合がございます。
※画像はイメージです。
