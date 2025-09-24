【今が旬!!北海道産じゃがいもが食べ放題!!】10/8迄！バラエティー豊かな食べ放題『グランブッフェ ららぽーと豊洲』にてホックホクな『北海道産じゃがいも』が登場！北海道の大地の恵みをぜひご堪能ください！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社グランブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/store/4

色鮮やかな『デリ』や、トッピングが楽しめる豊富な麺類。食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『グランブッフェ ららぽーと豊洲』。

この度、2025年9月25日（木）～ 2025年10月8日（水）の期間限定にて、ホクレン農業協同組合と全道馬鈴しょ取扱対策会議協賛『北海道産じゃがいも』を使用したメニューが登場いたします！

昼夜の大きな温度差が味と質の決め手！北海道は全国生産の8割以上を占めるポテト王国です。

ちょうど秋に旬を迎えるじゃがいもは、風味が特に豊かになり旨味も強まります。

そんなホックホクな『北海道産じゃがいも』をぜひ思う存分、ご賞味ください。

メニューのご紹介

北海道産マッシュポテトのミートグラタン

なめらかで濃厚！クリーミーな口当たりのマッシュポテトと、ミートソースの濃厚なコク、そしてとろーり溶けたチーズの塩気が絶妙なバランス！一口ごとに幸せを感じさせてくれます。

北海道産ナチュラルカットポテトフライ

カリッとした心地よい食感と、ホクホクとしたじゃがいも本来の豊かな風味。

シンプルながらも奥深い、大地の恵みをまるごと味わえる一品です！

【北海道産じゃがいものご提供について】

=== ご提供期間 ===

・2025年9月25日（木）～ 2025年10月8日（水）

=== 実施店舗 ===

●グランブッフェ ららぽーと豊洲

住所： 〒135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドックららぽーと豊洲1SOUTHPORT3F

電話番号：03-3534-7052

予約サイト：https://x.gd/HWLeG

=== 注意事項 ===

※仕入れ状況により、予告なく食材・メニュー・実施期間が変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務