『IT導入だけでは実現しない、成果を生むDXの進め方とは？』というテーマのウェビナーを開催

■DXはIT導入だけでは実現できない

多くの企業がDX推進を中期経営計画に掲げ、システムやツールといったIT導入＝デジタル化を進めています。

しかし、DXの本質はデジタル化ではなく、デジタルを用いて事業や業務を見直し、企業を変革して新たな価値を創出することにあります。IT導入はそのための手段にすぎません。必要なのは手段ではなく、DXを推進するための“DX戦略”です。





■DX戦略の出発点は業務分析からDX戦略を実現性のあるものにするためには、現状を正しく把握し、課題を分析することが欠かせません。その出発点となる「現状把握・現状分析」を実現するのが、当社の業務分析コンサルティングです。今回のセミナーでは、当社の業務分析を通じて現状を見直してDX推進の方向性に気づき、企業変革へと進んだお客様の取り組みを紹介し、その進め方やポイントをご説明します。

