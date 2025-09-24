『【製造業向け】EOL機器を使い続けた場合に潜む“4つの重大リスク”とは？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/netone-next-20251010/M1D





■EOLが多発する時代に高まる、老朽インフラ運用の不安

企業インフラの多くが、導入から数年を経て保守期限（EOL）を迎えつつあります。リプレイスを先送りにする選択は一時的なコスト抑制にはつながるものの、老朽化した機器の継続利用は保守部材の入手困難といった課題を孕んでいます。特に製造業においては、グローバルでの部品供給遅延や人材不足といった背景もあり、事業継続への影響が懸念される時代に突入しています。

一方で、DX投資が加速する中、企業は「攻めの投資」と「守りの投資」をどうバランスさせるかという新たな課題にも直面しています。老朽化機器の保守・更新にかかるコストを最適化できれば、浮いた予算をDX推進に振り向けることが可能です。インフラの延命や保守戦略を見直すことは、単なるコスト削減ではなく、DXへの再投資を可能にする攻めと守りを両立する経営判断につながります。





■保守切れ・更新停止がもたらす事業継続の危機EOLを迎えた機器を放置することで生じるリスクは多岐にわたります。代表的なものとしては、突発的な機器故障による業務停止、メーカーによるサポート終了後の修理不能状態などが挙げられます。特に、障害対応が必要なタイミングで保守部材が調達できないケースでは、被害が連鎖的に拡大する可能性も否定できません。こうした状況の一方で、多くの企業には「安定稼働している現行システムはEOL後も継続利用したい」「システム全体の保守費用を削減し、限られた予算をより効果的に投資したい」といった現実的なニーズがあります。さらに、大規模システムを抱える企業では、ICT機器の入れ替えを一度に行うことは難しく、段階的な導入を余儀なくされるケースも少なくありません。EOL対応を単なるリスク回避にとどめるのではなく、安定稼働・コスト最適化・投資戦略を同時に実現する視点が求められています。■第三者保守×再生品活用で、“攻めと守り”の投資戦略を両立本セミナーでは、こうしたEOL機器を使い続けることで顕在化する「4つの重大リスク」 を具体的に整理し、それぞれが企業活動や事業継続にどのような影響を及ぼすのかを解説します。また、EOL後の機器を安全かつ効率的に活用し続けるための第三者保守の活用法をご紹介。NetOne NEXTの延命保守サービスは、35年以上にわたり蓄積してきたナレッジと現場対応の実績を基盤に、業界最高基準の検査体制と業界有数の保守部材数を強みに持ちます。再生品の活用や多拠点保守網を通じて、機器の安定運用とコスト最適化を両立し、"保守切れ"という不安要素を払拭しつつ、事業継続に貢献する実践的なアプローチを事例とともに解説します。老朽化機器のリスク対策とDX時代の投資戦略を両立するヒントを得られる本セミナーに、ぜひご参加ください。■主催・共催ネットワンネクスト株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

