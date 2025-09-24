「山陽新幹線ふれあいデーin岡山2025」11/23（日）開催！

西日本旅客鉄道株式会社

2024年開催時の様子

新幹線の安全性、快適性、環境への優しさなどを体感し、新幹線をより身近に親しんでいただくため、新幹線車両所の一般公開「山陽新幹線ふれあいデー in 岡山 2025」を開催いたします。

当日は様々なイベント等を企画しておりますので、皆さま揃って、ぜひお出かけください。なお、皆さまに安全にお楽しみいただくため、入場ならびに運転台見学については事前抽選制とさせていただいておりますので、ご了承ください。

１．開催概要

（１）開催日時：2025年11月23日（日）10:00～15:00 ※荒天の場合は中止

（２）会場 ：博多総合車両所 岡山支所（山陽本線「北長瀬駅」から徒歩約10分）

＜岡山県岡山市北区北長瀬本町1-29＞

（３）募集人数：5,000人

（４）主なイベント

○「新幹線運転台」見学（事前抽選制）…新幹線の運転台をご見学いただけます。

○新幹線車両の展示・写真撮影…「のぞみ」「ひかり」「みずほ」「さくら」「こだま」として

運行している新幹線車両をご覧いただけます。

○新幹線の安全を支える技術をご紹介…社員による検査修繕作業の説明や、保守用車の展示を行い

ます。また、レールカートの乗車体験など、設備の保守整備を体感いただけます。

○その他…物販コーナー（新幹線グッズの販売等）、各種おたのしみイベント

２．事前申込について

（１）申込方法

１.「JRおでかけネット」より申込方法を確認

https://www.jr-odekake.net/navi/sanyoshinkansen_fureai_day/

※JRおでかけネット＞トップページ＞旅・キャンペーン＞おでかけ情報

２.「移動生活ナビアプリ WESTER」（以下「WESTER」という。）をダウンロード

※既にアプリをお持ちのお客様は、ダウンロード不要です。

３.WESTERの会員登録・ログインをする

※WESTERアプリをダウンロードしただけでは、お申込みいただけませんので

ご注意ください。

４.ホーム画面＞おトクにGO！＞山陽新幹線ふれあいデー in 岡山2025、を選択

５.「お申込みはコチラから」より申込アンケートを回答

※お申込みは、1組5名様までです。

【申込開始日】 9月22日（月）15時以降順次

【申込期間】 申込開始日～10月7日（火）23時59分まで

（２）抽選結果発表

１.当選・落選いずれの場合も、WESTERアプリのプッシュ通知によりお知らせいたします。

（プッシュ通知を「ON」にしておいてください。）

２.入場受付では、WESTERアプリのお知らせ一覧の当選通知をご提示いただき、スタッフが

確認してご入場いただけます。

【結果発表】 11月4日（火）15時以降順次

（３）注意事項

１.お申込みは「WESTER」アプリ限定です。電話・メール等によるお申込みはできませんのでご注

意ください。この機会にマイ駅やリアルタイム経路検索、e5489の予約情報をワンタップで確認

できるほか、便利でお得な情報満載のWESTERをぜひご利用ください。

２.入場受付時にWESTERアプリのお知らせ一覧から当選通知をご提示いただきますので、当日ご参

加されるグループの代表者様が必ずお申込みいただきますようお願いいたします。

３.WESTERの会員登録及びWESTERスタンプラリー内新幹線ふれあいデー専用ページよりアンケ

ート（全5問）を全て回答するとお申込みが完了します。

※送信ボタンを押した後は申込内容を修正できませんので、ご注意ください。

４.WESTERアプリをアンインストールされますと、当選通知が引き継がれません。WESTERアプ

リをアンインストールされる場合、もしくは機種変更等によりWESTERアプリを別機種にインス

トールされる場合は、申込期間中に再度新しい端末等で入力およびログインをしてください。ま

た、アンインストールされたため当落結果が不明の方は、11月20日(木)16時までにキャンペー

ン事務局までお問い合わせください。

５.抽選結果に関するお問合わせには、お答えできませんので予めご了承ください。

３．事前抽選イベントについて

一部イベントは、お客様に安全に見学・体験いただくため、事前申込抽選制とさせていただきます。

（１）対象イベント

「新幹線運転台」見学 ※１組２分程度の見学・体験になります。

（２）申込方法

２．（１）５.に記載の申込アンケート内で申込希望を伺います。ご希望の方は、希望する

イベントを１つ選択してください。

（３）注意事項

１.見学・体験時には、WESTERアプリのお知らせ一覧に提示される「当選通知」のご提示が必要

です。

２.お客様の見学・体験時間は、当選通知に記載しております。見学・体験時間の約15分前には、

イベント会場へお集まりください。なお、当選通知に記載の見学・体験時間までにお越しにな

らなかった場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

３.見学・体験時の記念撮影には一部制限がございます。当日、係員の指示に従ってください。

また、動画撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。

４．入場方法

（１）入場時間

10時、11時、12時のいずれかのお時間をご案内いたします。

※会場内の混雑緩和のため、お客様の入場時間を指定しております。WESTERアプリの当選通知

に、入場時間の記載がございますので、ご確認の上記載の入場時間に必ずお越しください。

※お客様による入場時間はご指定いただけません。

※退場時間の指定はございません。

（２）入場方法

入場受付では、WESTERアプリのお知らせ一覧から当選通知を提示のうえご入場いただきます。

５．ご来場にあたっての注意事項

（１）以下の場合には、開催を急きょ取り止める場合がございます。

１.新幹線・在来線の運行に大規模な遅延・運休等が発生している場合

２.イベント会場周辺で大規模な自然災害が発生している、又は発生することが予想される場合

（２）会場及び周辺には、駐車場及び駐輪場はございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用

ください。

（３）ご本人様確認等を目的として身分証明書の提示をお願いする場合がございます。ご来場時に

は、必ず身分証明書をお持ちください。

（４）会場内は足元の悪い箇所がありますので、歩きやすい履物でお越しください。

（５）危険物やドローンなどの持ち込み、会場内での自撮り棒や脚立を使用した写真撮影は禁止とさ

せていただきます。

（６）ベビーカはお持ち込みいただけません。ご入場の際、入口付近にてお預りいたします。

（７）車いすをご利用の際は、見学いただけるエリアに制限がございます。

（８）会場内は喫煙コーナーを除き禁煙です。

（９）会場内への酒類（アルコール飲料）のお持ち込みは禁止とさせていただきます。

（10）予定しております企画内容は、急遽変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

（11）新幹線の車両部品の販売はございません。