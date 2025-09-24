難関中学をめざす保護者のための「中学入試攻略セミナー」 10月12日(日) 横浜で開催

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社名門会（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田信司）は、難関中学受験をめざす保護者の方々を対象に、『中学入試攻略セミナーin横浜』の受付を開始いたします。

多くの中学受験塾で様々な受験イベントが開催されていますが、名門会では受験データの提供に加え、難関校入試の合否を分ける典型問題の攻略法について、指導経験豊富なプロ教師が模擬授業形式で具体的に解説する特別な受験セミナーを開催します。

中学受験生はもちろん、次年度受験生やこれから中学受験をお考えの保護者の皆様にとって必聴の内容となっています。

この機会にぜひご参加いただき、中学受験を成功に導くためのヒントを見つけていただければ幸いです。

- 【 セミナー プログラム 】

【 1 】2026年度中学入試 最新動向と予測

来る2026年度中学入試に向けて、最新の入試動向、出題傾向、および効果的な直前対策と戦略について分かりやすく解説します。入試本番への準備をより確実なものにしていただけます。これにより、お子様の強みを最大限に活かし、弱点を克服するための具体的なアプローチを見つけることができます。

【 2 】プロ教師による模擬授業「ここが合格ポイント」問題攻略法

難関中学合格のカギとなる「入試の典型問題」を確実に得点するための攻略法を、指導経験豊富な名門会のプロ教師が「模擬授業形式」でより具体的に解説。実際の入試問題を例に挙げながら、どのように思考し解答を導き出すべきか、そのプロセスを詳細にお伝えします。

【 3 】中学受験を成功に導く入試直前期までの合格戦略

志望校合格に向けて、入試本番までの残り3ヶ月間における効果的な学習法や、精神面での心構えなど、直前期に特に留意すべき点を分かりやすくお伝えします。入試本番で実力を最大限に発揮するためのコンディション調整や、焦りや不安を乗り越えるための心の持ち方についてもアドバイスします。

【 同時開催＜無料個別相談会＞ 】

中学受験の無料個別相談会も実施します。名門会の受験アドバイザーが、お子様の学習状況やお悩み、疑問点を伺いながら個別にアドバイスをします。

ぜひ保護者の方は、模試や過去問演習の答案、成績表などもご準備の上、ご参加ください。

- 【 中学入試攻略セミナー 実施概要 】

■名称：難関中学をめざす保護者のための

「中学入試攻略セミナーin横浜」

■「中学入試攻略セミナーin横浜」専用LP URL：

https://meimonkai.co.jp/event/6862/(https://meimonkai.co.jp/event/6862/)

■対象：本年度中学受験をお考えの小６生および保護者の方

（保護者の方だけでもご参加いただけます。）

■日時：2025年10月12日(日) 13:00～15:00

■会場：TKP横浜駅西口カンファレンスセンター カンファレンスルーム

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 横浜谷川ビルディングANNEX B2階

（JR横浜駅西口 徒歩５分）

会場アクセス（地図）：

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-yokohama-nishiguchi/#access(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-yokohama-nishiguchi/#access)

■お申込み：入場無料（事前予約制）、専用LP URLよりお申し込みください。

（入場できる人数に限りがあります。お早めにお申し込み願います。）

- 【名門会の特長】

１．100%社会人のプロ教師が“生徒の自己実現”を全力で支援します。

単なる目先の成績アップではなく、難関校合格まで確実に導くためには、アルバイトの家庭教師では力が足りません。解らない問題を教えるだけでなく、合格から逆算したカリキュラムを作り、進捗度合をチェックして指導するには、「豊富な指導経験」「プロとしての実績」が必要不可欠です。

そのため名門会は、合格実績や事前の採用テストをもとに、指導経験・実績が豊富なプロ教師を厳選して採用しています。

２．志望校合格から逆算した「個人別カリキュラム」で導きます。

プロ教師による指導は全て、夢の第一志望校合格から逆算した「個人別カリキュラム」に基づいて行われます。本当に入りたい“夢の第一志望校”に合格するために、「いつまでに・何を・どのレベル」まで完成させる必要があるのか。名門会では生徒一人ひとりの現在の状況を正しく見極めて、受験に必要な戦略を立て、さらに科目別に詳細なカリキュラムを策定し、随時見直しを行いながら志望校合格へと導きます。

３．教務担任が合格への道を総合的にマネジメントします。

名門会には、生徒の学習指導を行うプロ教師に加え、夢の第一志望校合格への総合マネジメントを行う教務担任がいます。教務担任は、各科目の学習バランスやカリキュラムのチェック、各科目のプロ教師間の調整、保護者様との学習進捗状況の情報共有、課題に対する解決策の策定など、お子様を志望校合格へと導くために必要なあらゆる支援を専門的に行います。

1人のアスリートが競技で結果を残すとき、その背景には、トレーナーをはじめ、さまざまな優れたサポートスタッフがいるものです。

それと同様に、プロ教師と教務担任、役割の異なる複数の受験のプロが、常に生徒と保護者様のそばにいる。これこそが、多くの経験と実績を積んできた私たち名門会の強みです。

- 【 教室紹介＜神奈川エリア＞ 】

■名門会 横浜駅前校（JR横浜駅 徒歩5分）

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビル２Ｆ

指導対象：小学生・中学生・高校生・既卒受験生

教室ページURL：https://meimonkai.co.jp/class/yokohama/

■名門会 あざみ野駅前校（各線あざみ野駅 徒歩3分）

〒225-0011 横浜市青葉区あざみ野1-7-5 プラネットビル２F

指導対象：小学生・中学生・高校生・既卒受験生

教室ページURL：https://meimonkai.co.jp/class/azamino/

■名門会 藤沢駅前校（JR藤沢駅南口 徒歩3分）

〒251-0055 藤沢市南藤沢19-12 ヤマタネ藤沢ビル3F

指導対象：小学生・中学生・高校生・既卒受験生

教室ページURL：https://meimonkai.co.jp/class/fujisawa/

その他エリアの教室は、名門会HP教室紹介をご覧ください。

教室紹介URL：https://meimonkai.co.jp/class/

- 株式会社名門会 会社概要

■株式会社名門会

所在地：東京都豊島区目白一丁目4番25号

代表：代表取締役社長 吉田 信司

事業内容：

・社会人プロ家庭教師センター「名門会」の運営

・全国展開の進学個別指導塾「TOMEIKAI」の運営

・対面授業同様の双方向オンライン授業「名門会ONLINE」の運営

・医学部受験専門個別指導塾「MEDIC名門会」の運営

■株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか、8つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Tel : 03-5996-3701 / Email :riso-pr@tomas.jp