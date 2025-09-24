ゲーミングモニターブランド「Pixio」 初となるイエローカラーのゲーミングモニターとモニターアームを2025年9月24日（水）より予約販売開始
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、23.8インチ、FHD、リフレッシュレート200Hz、Fast IPSのゲーミングモニター「PX248 Wave シリーズ」とスリムな高性能モニターアーム「PS1S Wave シリーズ」「PS1D Wave シリーズ」から、待望の新色であるイエローカラーをリリースいたします。
本製品は、2025年9月24日(水)よりPixio全店で予約販売を開始します。また2025年9月24日(水)～10月10日(金)まで新色イエローカラーの製品について10%OFFセールを同時開催します。
■ハイスペックなのに可愛い。イエローのゲーミングモニターとモニターアームが初登場
Pixioは、ゲーマーの“自分らしさ”を応援し、理想のゲーム部屋を叶えるプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。デスク環境を好みのカラーやデザインで整えたい方に向けて、ホワイト、パステルブルー、パステルピンクなどの多彩なカラーバリエーションのゲーミングモニターやモニターアームを展開しています。
この度、より多くの方に理想のデスクづくりを楽しんでいただけるよう、新たにイエローカラーを展開しました。
Pixioで人気のゲーミングモニター「PX248 Wave シリーズ」とモニターアーム「PS1S Wave シリーズ」「PS2D Wave シリーズ」にてフレッシュなビタミンカラーを体感いただけます。
ぜひ、お気に入りの1色をデスク環境へ取り入れて、あなただけの世界観をお楽しみください。
また、2025年10月に「PX278WAVE」シリーズの27インチゲーミングモニターでもイエローカラーを発売予定です。
PX248 Wave Yellow（イエロー）
価格 ：24,527円（税込26,980円）
- 公式ストア https://pixiogaming.jp/products/px248waveyl
- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMXXRQ3V)B0FMXXRQ3V(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMXXRQ3V)
- 楽天市場 http(https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave/)s://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave/(https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px248wave/Yahoo!%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0)
- Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px248wave.html
製品特長
- 23.8インチで画面が視界に収まりやすくFPSゲームなどに最適
- Fast IPSパネルの鮮やかな色合いにより作業も快適に
- 200Hzの高リフレッシュレートに対応。画面の移り変わりが激しいゲームにもオススメ
製品仕様
本体サイズ ： 長さ54.1 × 幅19 × 高さ42.16 cm
重量 ： 3.17Kg
画面サイズ ： 23.8インチ
アスペクト比 ： 16：9
解像度 ： FHD (1920 × 1080)
リフレッシュレート： 200 Hz
応答速度 ： 1ms (GTG)
液晶パネル ： Fast IPS / 非光沢
色域 ： 112.44% sRGB
端子 ： HDMI2.0 ×1 / DisplayPort1.4 ×1 / Head Phone Jack
機能 ： FreeSync Premium/G-SYNC Compatible対応/HDR10/Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/VESA対応75mmピッチ(VESAアダプター使用時100mmピッチ)/Overdrive/HDR
保証・サポート ： 公式ストア 3年間 / 30日間の無料返品サービス
その他公式店舗 2年間/30日間の無料返品サービス
PS1S Wave Yellow（イエロー）
価格 ：8,163円(税込8,980円)
- 公式ストア https://pixiogaming.jp/products/psw1syl
- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNJ8FGB)B0FQNJ8FGB(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNJ8FGB)
- 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/psw1s/
- Yahoo！ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/psw1s.html
製品特長
- 重量1～9kg、17～32インチ、VESA規格（75mm x 75mm、100mm x 100mm)のモニターに対応
- 取り付けたモニターは上向き45度、下向き45度、左右90度、回転360度、また上下左右だけなく前後にも調節可能
- 組立・取付が簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応
PS1D Wave Yellow（イエロー）
価格 ：16,345円(税込17,980円)
- 公式ストア https://pixiogaming.jp/products/psw1dyl
- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNHNR5W)B0FQNHNR5W(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNHNR5W)
- 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/psw1d/
- Yahoo！ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/psw1d.html
製品特長
- アーム1本あたり重量1～9kg、17～32インチ、VESA規格（75mm x 75mm、100mm x 100mm)のモニターに対応
- 取り付けたモニターは上向き45度、下向き45度、左右90度、回転360度、また上下左右だけなく前後にも調節可能
- 組立・取付が簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応
クリエイターコラボ
「PX248 Wave Yellow（イエロー）」の製品イラストは、「Pixioクリエイターコラボ第2弾」にてホワイトのイラストを担当した小二病さんに描き下ろしていただきました。
本イラストのモデルには、PixioオフィシャルアンバサダーのSirryをモデルとして採用しております。
発売記念セール 概要
発売を記念して「PX248 Wave Yellow」「PS1S Wave Yellow」「PS1D Wave Yellow」を対象とした10%OFFセールを開催します。
本セールをきっかけに、ぜひPixio製品をご体験ください。
セール期間 ： 2025年9月24日(水)～10月10日(金)
実施店舗 ： Pixio全店
・PX248 Wave Yellow
通常価格26,980(税込) → 特価24,282円(税込)
・PS1S Wave Yellow
通常価格8,980円(税込) → 特価8,082円(税込)
・PS1D Wave Yellow
通常価格17,980円(税込) → 特価16,182円(税込)
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
販売店舗一覧
Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
Pixio公式SNSアカウント
X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan
Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/
twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、
米国・中国・韓国におけるEC展開、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp