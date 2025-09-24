【明海大学】言葉の架け橋となる力を試す！「第9回　中国語・日本語通訳コンテスト」を開催

明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）外国語学部中国語学科は、高校生を対象とした「第9回 中国語・日本語通訳コンテスト」を12月13日に開催する。参加募集は10月6日まで。




　「通訳」という観点から、日本語と中国語の両方の運用力を評価する「中国語・日本語通訳コンテスト」を開催する。出場する高校生が中国語という言語を通じて「通訳」の魅力を体感することで、将来の進路のひとつに「通訳」という選択肢を加え、今後の語学学習のモチベーション向上に繋げていただくことを目的とする。
　日本の第一線で活躍する現役の通訳者の方々を審査員に迎え、中国語初心者から中・上級者、中国にルーツを持つ方まで幅広い参加を募集する。

【開催概要】
■開催日時
　2025年12月13日（土） 10:00～17:00
■会場
　明海大学浦安キャンパス

【募集要項】
■対象
　高校生
■参加資格　
　①通訳訓練の部
　【第1部】中国語学習歴1年未満　※1
　【第2部】中国語学習歴1年以上3年未満　※1
　②逐次通訳の部　※2
　③同時通訳の部　※2
　※1　高校の授業で中国語を初めて学習し、家庭に中国語環境がない方に限る。
　※2　在籍高校を問わず、中国語を母語とする方を含め、どなたでも参加可能。
　★エントリーは原則として、各部各校2名までとする。
■出題形式
　①通訳訓練の部【第1部・第2部】　 初級中国語の日本語訳　所定の課題より出題
　②逐次通訳の部　 所定の課題文の逐次通訳（中国語訳・日本語訳）
　③同時通訳の部　 所定の課題文の同時通訳（中国語訳・日本語訳）
■審査基準
　すべての部門において、「訳出の正確さ、反応の速さ、臨場感」を審査基準とする。
　※逐次通訳の部、同時通訳の部は、「中国語・日本語の発音、臨機応変さ」も基準に加わる。
■表彰
　通訳訓練の部は各部門2位までを表彰、逐次通訳の部、同時通訳の部は2位までを表彰し、あわせて副賞を授与する。また、別途、特別賞を設ける。

【応募】
■応募方法
　中国語・日本語通訳コンテスト特設サイト（ https://meikai-chinese.com/contest-2025/ ）をご確認の上、応募用紙に必要事項を記入し、メール添付、FAXまたは郵送でご送付ください。
　※高校を通してご応募ください。
■申込締切
　2025年10月6日（月） ※先着順。定員に達し次第締切
■問い合わせ・申し込み先
　〒279-8550　千葉県浦安市明海1丁目
　明海大学外国語学部中国語学科（担当：宇賀神）
　TEL： 047-355-5120
　FAX： 047-350-5504
　E-mail： kango@meikai.ac.jp

