【京都橘大学】勇気を持って行動に移すために ― BLS（心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置）の定着支援 『忘れた頃に ― PUSHスキルチェック』が新たに始動

【京都橘大学】勇気を持って行動に移すために ― BLS（心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置）の定着支援 『忘れた頃に ― PUSHスキルチェック』が新たに始動