【京都橘大学】たちばな教養学校 Ukon第6期生（2025年度後期受講生）募集 多彩な講師陣をお迎えし、9月24日（水）より申し込み受付開始！「伝える――思いを、言葉と行動で」をテーマに全8回開講します