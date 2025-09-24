こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
手稲山の日記念ウォークイベント2025 STEP2：ファンウォーク＆マルシェ編を開催します
2025年10月19日（日）、毎年恒例の地域イベント「手稲山の日記念ウォークイベント2025 STEP2：ファンウォーク＆マルシェ編」を開催します。
このイベントは、標高1,023mの手稲山にちなんだ「10月23日＝手稲山の日」を地域全体で盛り上げるための記念行事で、地域住民の健康づくりと、手稲エリアの魅力再発見を目的としています。
地域とともに手稲山の魅力を楽しみながら、ウォーキングとマルシェで秋の一日を満喫しませんか？
◆ イベント概要「STEP2：ファンウォーク＆マルシェ編」
日 時： 2025年10月19日（日）9:15受付開始／9:30～11:45
集合・解散場所： 北海道科学大学 プロムナードＥ棟前（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）
参加対象：地域一般の方、北海道科学大学の学生・教職員、北海道科学大学高等学校の生徒・教職員
コース：北海道科学大学～前田森林公園（約6～8kmでルートを検討中）
定 員： 70名（先着順）
参加費： 無料（要事前申込）
参加申込期間： 2025年9月19日（金）～10月14日（火）※定員に達し次第締切
申込フォーム：https://forms.gle/d7qVwycHBSaehEnA9
特別ゲスト：
阿部 雅司さん（リレハンメル五輪 ノルディック複合団体 金メダリスト／札幌オリンピックミュージアム館長）
山谷 和正さん（札幌オリンピックミュージアム 学芸員／ノルディックウォーキングインストラクター）
主催： 北海道科学大学 地域共育センター
イベントの詳細は大学ホームページからもご確認いただけます。
https://www.hus.ac.jp/news/detail/ef77770ebd9c9e6bf722797f6b81ee725df3bdeb-20041/
お問合せ先
北海道科学大学 地域連携課
TEL：011-676-8664 ／ E-mail：chiiki@hus.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/