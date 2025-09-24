「正直いらない…」女性の9割が経験！女性がもらって“困るプレゼント” の実態をあるるモールが調査

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の10代～60代の男女100名を対象に「もらって困ったプレゼント」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、女性の9割以上が「困るプレゼントをもらった経験がある」と回答。その背景から、贈り物選びで避けたい“プレゼントの傾向”が浮き彫りになりました。

■ 「恋人からのプレゼント」でも失敗多数

プレゼントを贈ってきた相手で最も多かったのは「恋人（32％）」。

身近な関係性でもプレゼント選びの難しさが表れています。

■ 好みが分かれるアイテムが上位に集中

「ファッション・アクセ」「香りもの（アロマ・香水など）」や「インテリア雑貨」が“困るプレゼント”の上位にランクイン。

これらはライフスタイルや個人の嗜好に強く影響されるため、贈る側とのギャップが生じやすい傾向があります。

一方で「高価すぎるもの」「趣味に合わない嗜好品」「手作り系」なども挙がり、“重すぎる・合わない”というギフトギャップが明らかになりました。

【調査概要】

調査対象： 10代～60代の男女

調査期間： 2025年05月12日～2025年05月25日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 100名

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/