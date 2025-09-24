“デリバリー＝高い”の常識を覆す新プロモーション9月24日より展開。初開催！店舗と同価格で注文できる「ゼロ配MAX」プロモーション

CP One Japan合同会社

日本でフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」を提供するCP One Japan合同会社は、送料・サービス料が無料のフードデリバリーサービスを展開しています。このたび、送料とサービス料無料であることに加え、メニュー価格も店舗と同価格で注文できるという特徴*を訴求するプロモーション「ゼロ配MAX」を2025年9月24日から12月31日まで展開いたします。

本プロモーションでは、10個の人気飲食ブランドのメニューについて、店舗と同価格でご注文いただけるため、これまで以上にお得にフードデリバリーをお楽しみいただけることを訴求します。

*店舗と同価格で注文できるのは、「お店と同価格」バッジがついている店舗限定です。

＜プロモーションサイト＞ https://www.rocketnow.co.jp/lp_zerohaimax_250918_jp/

■フードデリバリーが手軽に利用できる時代へ！「ゼロ配MAX」プロモーション展開背景

物価高騰や節約志向の高まりを背景に、フードデリバリーは多くの生活者にとって身近な存在となっています。一方で、「デリバリーは便利だが高い」というイメージが根強く、利用をためらう方も少なくありません。外食や中食の選択肢が増える中、価格面でのハードルがデリバリー利用の拡大を妨げている側面もあります。

「ロケットナウ」は、こうした課題に対し、“手軽な価格”と“信頼できるブランド”を両立したサービスを提供いたします。新プロモーション「ゼロ配MAX」は、「ロケットナウ」の特徴である送料・サービス料が無料であることに加え、“店舗と同価格で注文できる”という特徴*を訴求するプロモーションです。

「ゼロ配MAX」プロモーション内容

■人気飲食ブランドのメニューが店舗と同価格で注文可能！「ゼロ配MAX」プロモーション開催

フードデリバリーサービス「ロケットナウ」は、送料・サービス料が無料であり、手軽な価格でフードデリバリーをご利用いただけます。アプリはサービス開始からわずか8カ月で100万ダウンロードを突破＊1し、サービス対象エリアも東京23区をはじめ、神奈川・埼玉・千葉、そして東京都（23区外）までに拡大するなど、その手軽さや信頼性から急速な成長を続けています。

このたび、さらにお得なサービスを訴求するため、「ロケットナウ」初の新プロモーション「ゼロ配MAX」を2025年9月24日より展開いたします。本プロモーションでは、バーガーキング、Wendy’s First Kitchen、SHAKE SHACKなど全10ブランド＊2のメニューを、店舗と同価格でご注文いただけることを訴求します。「デリバリー＝割高」という従来のイメージを覆し、より多くのお客様に手軽な価格でフードデリバリーの楽しさを体感いただけます。

プロモーション対象ブランドは今後も拡大予定であり、交通広告やイベントなども順次展開してまいります。「ロケットナウ」はお客様とのつながりを一層強化し、フードデリバリーの新しいスタンダードを築いてまいります。

＊1 出所：米デジタル市場分析プラットフォーム Sensor Tower

＊2 プロモーション対象ブランドは、変更・追加の可能性がございます

「ゼロ配MAX」プロモーション概要

「ゼロ配MAX」プロモーション は、通常の送料・サービス料が無料であることに加え、全10個の人気飲食ブランドを対象として、店舗と同価格で商品を注文できるという特徴を訴求するプロモーションです。

■プロモーション名 ：「ゼロ配MAX」

■プロモーション表示期間 ：2025年9月24日～12月31日（予定）

■内容 ：プロモーション対象ブランドのメニューを、送料・サービス料無料、

かつ店舗と同価格でご注文可能であることを訴求

■対象ブランド：

バーガーキング / Wendy’s First Kitchen /ファーストキッチン/Taco Bell / SHAKE SHACK / Mom’s Touch / ゴーゴーカレー/ クリスピー・クリーム・ドーナツ / CRISP SALAD WORKS / BLUE BOTTLE COFFEE

※プロモーション対象ブランド変更の可能性がございます。

※「お店と同価格」の提供は対象ブランドにおいて従前から行われており、本プロモーションはその特徴を年末まで訴求するものです。

■対象エリア ：関東圏（東京23区・神奈川・埼玉・千葉・東京都（23区外））

■利用方法 ：Rocket Nowアプリ（iOS/Android）からご注文

ロケットナウ（Rocket Now）について

ロケットナウは、送料・サービス料が一切かからないフードデリバリーサービスです。和食・洋食・ヘルシー料理・デザート・ドリンクなど、多彩なジャンルの料理をリーズナブルな価格でスピーディーに楽しめます。現在、東京都23区外にもサービスを拡大し、さらなる成長とでサービスを展開中です。

Rocket Nowは、2025年7月にiOS「フードデリバリー」ジャンルでTopApp1位を獲得し、8月にはiOS・Android両方でTopApp1位を達成＊、アプリはサービス開始からわずか8カ月で100万ダウンロードを突破するなどサービス拡大を続けています。

＊出所：APPMAGIC

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の完全子会社です。Coupang, Inc.はNYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150企業の一つで、テクノロジー企業として知られています。CP One Japanは、日本国内で「Rocket Now」ブランドのフードデリバリーサービスを提供しており、クーパンの技術力と革新的な物流ソリューションを活かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。