ヴィーガンスイーツCocoChouChouが国際展示場FOOD STYLE JAPAN サスティナブル＆ウェルネスフードEXPOに出店

卵・乳製品・小麦・白砂糖不使用、からだと環境にやさしいお菓子を

株式会社CocoChouChou

ヴィーガン＆グルテンフリースイーツブランド「CocoChouChou（ココ・シュシュ）」（所在地：長野県長野市、代表取締役社長：飯田紗央里）は、卵・乳製品・小麦・白砂糖を一切使用せず、からだと環境の双方に配慮したスイーツを提供しています。

植物性素材を中心に仕立てた商品は、アレルギーを持つ方やヴィーガン・グルテンフリーを実践する方にも安心してお楽しみいただけるだけでなく、持続可能な食のあり方を提案するものです。

更なる販路拡大に向けて展示会へ出展

CocoChouChou（ココ・シュシュ）は、これまで百貨店や小売店への卸販売、自社ECサイトを通じて多くのお客様に商品を届けてまいりました。

今回の展示会出展を通じて、より多くの流通関係者やバイヤーとの接点を広げ、販路拡大とブランド認知向上を図ります。

展示会の詳細は以下の通りです。

開催概要

名称：FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞

会期：2025年9月25日（木）・26日（金）

会場：東京ビッグサイト 東４・５・６ホール

主催：FOOD STYLE Japan 実行委員会（運営：株式会社イノベント）

公式HP：https://foodstyle.jp/tokyo/

※参加には事前登録が必要です

CocoChouChouのディア実績と取引先

- 主なお取引実績：

Greenspoon/FOOD＆COMPANY/高島屋新宿店/松屋銀座/伊勢丹新宿店/高島屋/阪急うめだ本店/NEWoMan新宿/渋谷ヒカリエ/東武百貨店池袋店/西武池袋本店/Co-op近畿/GLOSA ORGANIC...and more

- 主なメディア掲載実績：

集英社BAILA/キラジェンヌVeggy/婦人画報/光文社VERY/扶桑社天然生活/主婦の友社mina/光文社Hers/扶桑社ESSE/読売新聞連載…and more

代表取締役プロフィール

飯田 紗央里

東京都出身。2017年に長野へ移住し、ヴィーガン＆グルテンフリースイーツの店「Coco ChouChou」を開業。

幼少期からお菓子作りに魅了され、フランスやドイツなどの伝統菓子を独学で学ぶ。法政大学在学中に菓子研究家のアシスタントを務め、商品開発に関わる経験も積む。卒業後は大手IT企業でネットマーケティング業務に7年間従事。退職後、知人のカフェの商品開発を手がけたことを機にお菓子の世界へ戻る。ある子どもの「アレルギーで皆と同じお菓子が食べられない」という声に心を動かされ、卵・乳製品・小麦・白砂糖を使わないお菓子づくりに専念。食物アレルギーやヴィーガン、グルテンフリーのライフスタイルでも楽しめるスイーツ店「Coco ChouChou」を開業。

取材のお申込みはこちら

株式会社CocoChouChou

公式サイト：https://chouchou-sweets.com

住所：長野県長野市北石堂町1211-1 グランドハイツ21 1F

取材のお申込み：info@chouchou-sweets.com

電話番号：050-1808-1041

