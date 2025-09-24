『NoLiveNoLife』所属Vtuber「妃乃カトレア」KARAハン・スンヨン(HAN SEUNG YEON)とのコラボ動画公開

パス株式会社

パス株式会社（東京都渋谷区、東京スタンダード市場 コード番号3840）の連結子会社である

株式会社 RIDO Stock（以下、「RIDO Stock」）は、運営するVtuber、インフルエンサーの

マネジメント事務所 『NoLiveNoLife』 に所属するVtuber 「妃乃カトレア」 と韓国トップアイドルKARAのハン・スンヨンのコラボインタビュー動画を公開します。

■概要

KARAのハン・スンヨンが10月に予定している日本でのEPリリースに先駆けリリースイベントを行いました。その中ハン・スンヨンとして初のVtuberコラボが実現！NoLiveNoLifeの妃乃カトレアがインタビュアーとしてその大役を務めました。

撮影収録は日本でのリリースイベントで多忙な中限られた時間で行われましたが、タイトル曲「初恋」に 込められた想いやレコーディングでのエピソードなど貴重なお話をたっぷりとうかがう事ができました。

■ハン・スンヨンリリース詳細

KARAのメンバーとして日本の音楽シーンを彩り、女優・タレントとしても幅広く活動してきたHan Seung Yeon（ハン・スンヨン）が、待望のJAPAN 1st EP 「I・恋」 をリリースすることが決定。タイトル曲には、8月1日（金）より全世界同時配信され、大きな注目を集めたデジタルシングル 『初恋』 を収録。

“切ない初恋の記憶と大人の感性を融合させた前向きなバラード”に挑戦した楽曲であり、アーティストとしての新たな魅力を感じさせる作品となっている。

タイトル：Han Seung Yeon JAPAN 1st EP 「I・恋」

発売日：2025年10月3日（金）

〈形態〉

通常盤（CD）：1,980円（税込）

※通常盤トレーディングカード1枚封入

初回限定盤A（CD+DVD）：3,300円（税込）

※初回限定盤Aトレーディングカード1枚封入

初回限定盤B（CD+ Photo Book）：4,950円（税込）

※40Pブックレット+初回限定盤Bトレーディングカード1枚封入

〈収録曲〉 ※3形態共通

1. 初恋

2. フユザクラ（Second Bloom）

3. I-GOO

4. 初恋（Instrumental）

■「ハン・スンヨン×妃乃カトレア」インタビューコラボ動画公開について

9月24日（水）18:00より、妃乃カトレア公式チャンネルにて公開いたします。

妃乃カトレア公式チャンネル

https://www.youtube.com/@hinode_katorea_nolivenolife

■妃乃カトレアについて

自らキャラクターデザインを行うセルフ受肉Vtuberとして活動。

ショート動画中心に精力的に投稿を重ね、約２か月でYoutube登録者10,000人を突破。

のびやかな声で歌い上げる歌と丁寧なイラストの作成動画などをキャッチーな編集で発信を続けている。

公式X（旧Twitter）

https://x.com/hinode_katorea

妃乃カトレア公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@hinode_katorea_nolivenolife

■株式会社RIDO Stock概要

大型イベントの主催、協賛、グループ会社及びBtoBへの広告展開などを事業の柱とし、Vtuberインフルエンサーのマネジメント事務所「NoLiveNoLife」を運営。

Vtuber業界の仕掛人や、現役声優によるレッスン、SNSマーケターによるバックアップなどで市場の拡大を目指し、パス株式会社100％出資子会社として2024年11月設立。

2025年1月より本格的なコンテンツ発信をスタートさせた。

社名：株式会社RIDO Stock

所在地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル６階

代表者：高橋 勇造

事業内容：

Vtuberのマネジメント事務所「NoliveNolife」の運営

イベント運営、コンテンツ配信、グッズ販売、PR受託

【RIDO Stock公式HP】 https://ridos.co/

【NoLiveNoLife公式HP】 https://nolivenolifers.com/