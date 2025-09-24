博多駅コンコースと或る列車を貸し切ってあなたと創る深夜の貸切プロジェクト!!

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州博多駅では、深夜の普段営業していない時間帯の博多駅にて「貸切プロジェクト」を実施します。

博多駅を貸し切って、プロポーズや感謝の言葉を伝える「世界でひとつだけのプロジェクト」を企画しま せんか？一生の思い出に残る、ロマンチックなひとときを、わたしたち博多駅と一緒に創り上げましょう！

一生忘れることのできない「あなたの○○大作戦」のため、わたしたち博多駅社員が全面的にサポートさ せていただきます！

１．貸切プロジェクト概要

（１）イベント名称： あなたと創る深夜の貸切プロジェクト～今、伝えたいことを博多駅で～

（２）開催日 時：2025 年 12 月 11 日（木）～12 月 25 日（木）いずれか一日 深夜 1 時～３時

※上記期間内でお客さまのご都合がよい日に実施

（３）場 所：JR 九州博多駅在来線コンコース （〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街１-１）

（４）募集人 員：１組限定

（５）参加対 象：20 歳以上 ※20 歳未満の方は大人の同伴が必要です。

（６）貸 切 料：500,000 円（税込み）

※貸切料に含まれるもの

・駅貸切料 ・或る列車（Ｄ＆Ｓ列車）貸切料

・在来線コンコース内大型ビジョン、デジタルサイネージの使用 ・放送設備の使用

・制服レンタル ・黒板アート ・写真撮影データ（駅スタッフによる撮影）

・記念品（国鉄時代きっぷ風メッセージカード）

（７）プロジェクト例

パートナーにプロポーズを考えている方、一生に一度の瞬間を特別な形で演出したい方、銀婚 式、金婚式を考えているご夫婦の方々などを対象に、博多駅コンコースを貸切り、大型ビジョン やデジタルサイネージを使用したムービーを上映します。また、発車標に愛のメッセージを流す、 或る列車の車内でプロポーズなど、様々なサプライズ演出をお客さまと駅員と一緒に作り上げるイ ベントです。

２．応募方法

募集期間：2025 年９月 24 日～2025 年 10 月 15 日

下記の参加申込フォームよりお申し込みください。

https://forms.office.com/r/y3q2YWHdG6?origin=lprLink

３．選定方法

厳正な審査に基づき、１組を選定いたします。10 月下旬頃にご本人に通知いたします。

４．注意事項

・或る列車の運行状況や博多駅構内の設備点検、工事等で、お客さまがご希望する日に添えない場 合がございます。

・列車の大幅な遅延等の諸事情により、一部の企画内容を変更または中止させていただく場合がご ざいます。

・アルコールや火器等の危険性のあるものは使用できません。

・安全上の理由でお客さまのご要望にお応えできないことがあります。

・企画内容により、別途費用が発生する際は、お客さま自身でご負担ください。

・お客さまの不注意等による事故やケガ、衣服や携行品の損壊・汚損については責任を負いかねます。

・写真・動画の撮影を制限させていただく場所がございます。無断での撮影は固くお断りいたします。

・係員の指示なく、車内、駅構内の機器に触れることはできません。

・線路内などに立ち入ることはできません。

・駅構内は全て禁煙です。

・安全のため、係員の指示に従ってください。安全を脅かす言動を行った場合、またその恐れがある場合は、参加をお断りいたします。

・当日、報道機関による取材・撮影および当社公式 SNS 等で内容を発信させていただく場合がございます。

５．お問い合わせ

下記の問い合わせフォームよりお問い合わせください。

https://forms.office.com/r/WTFxKiGWGr?origin=lprLink