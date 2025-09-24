【二子玉川 蔦屋家電】自由な風向き調節ができる空気清浄機「Silky Wind Clean」を9/24(水)より先行展示販売

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/futakotamagawa/news/electronics/49950-1622070918.html

二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）1階 住フロアおよび蔦屋書店オンラインストア(https://store.tsite.jp/feature/1131.html)では2025年9月24日（水）より、リズム株式会社が開発した自由な風向き調節ができる空気清浄機「Silky Wind Clean」を先行展示販売いたします。また、2025年10月1日（水）より、梅田 蔦屋書店（大阪府大阪市）でも「Silky Wind Clean」を展示販売いたします。

＊先行展示販売期間：2025年9月24日（水）～9月30日（火）

小型で大風量なハンディファン「Silky Wind Mobile 3.2」に代表されるリズムのSilky Windシリーズから、空気清浄機が登場しました。リズム独自の「2重反転ファン」技術を活用し、他社同等畳数製品よりも大幅なコンパクトサイズを実現。適用床面積～約36畳/60平方メートル 対応(※3)の空気清浄機です。本体をコンパクトにすることで空中に浮かせる構造を実現。本体ごと回転をして自由に風向きを調節することができるため、理想の気流でお部屋の空気を清浄することができます。

リズム「Silky Wind Clean」5つの特長

0～120°稼働イメージ（吹出口を向けた場合）0～-120°稼働イメージ（吸気口を向けた場合）

１.自由な風向き調節

下方から上方まで、約240度回転する自由な風向き調節が可能です。サーキュレーターのような風向きを作ることで清浄された空気を遠くに届ける、吸気口を向け汚れた空気を吸うことが可能となり、効率的に空気を動かし、まるで空間掃除機のようにお部屋を清浄します。花粉の時期には玄関に持って行き、服に付着した花粉やホコリを身体に向けて清浄・吸引することで除去する、併せて玄関開閉時に侵入した花粉やホコリなどを除去し、部屋になるべく持ち込みにくくすることもできます。

コンパクトで大風量・低騒音を実現した2重反転ファン左右取っ手を使用した持ち運びイメージ

２.コンパクトサイズを実現した2重反転ファン

リズム独自技術の２重反転ファンを採用することで、小さい羽根でも大風量・低騒音を実現。小さな筐体ながらも、大量の空気を動かし、毎分約7,200リットル(※1)の空気を清浄、清浄された空気の到達距離も約30ｍ(※1)と遠くまで届けることが可能です。高い風速を確保しながらも通常使用時のファン回転数を減らすことができるため動作音最低約22dB(※2)（マニュアルモード1/深夜の郊外、ささやき声以下）と低騒音で使用できます。

コンパクトサイズを実現したことで持ち運びやすく、玄関からリビング、寝室など、季節や住環境に合わせ各部屋に移動して空気清浄することができます。本体両側面に取っ手もついており、持ちやすくなっています。

掃除イメージ分解イメージ

３.おそうじしやすい

ホコリなど大きい汚れを集じんするプレフィルターはホコリが付着し溜まりやすいですが、「Silky Wind Clean」は吸気口が1箇所に集約され、本体サイズが小さく吸気口も小さいため掃除する手間も少なく済みます。本体をちょうど良い角度に調節し、フィルターを掃除機で吸えるため、手軽に定期的なお手入れが可能です。

フィルター以外の部分は工具を使わず取り外し本体以外を水洗いすることができるため、汚れやすいプレフィルターやフィルターケース、ファン部分全てをきれいにすることができます。また本体内部は完全分解ができるため、大きな空間を確保。凹凸を少なくすることで拭きやすくなっています。

４.3層のフィルターで、さまざまな空気の汚れ・ニオイを素早く捕集

プレフィルター、集じんフィルター、脱臭フィルターの3層フィルターでさまざまな空気の汚れやニオイを素早く捕集します。ホコリなどの大きなごみはプレフィルターで削減し、集じん能力の低下を抑えます。

５.くらしに合わせて使いやすい

自動/手動で変えられるモードや、お部屋の環境がわかるインジケーター、明暗センサーと、くらしに合わせて使いやすい機能がそろっています。

リズム製品ではおなじみの2重反転ファンの力強い送風に加え、上下約240°の首振り機能で、部屋全体を立体的に循環。ここまで首振りができる空気清浄機ははじめてで、すごく驚きました。清浄した空気を隅々まで届け、玄関で花粉を落とす、リビングで低い位置の空気を動かすなど、シーンに合わせて自在に使えます。～36畳対応の大風量ながら本体はコンパクト。操作もシンプルで、オートやターボ（soon／later）を使い分ければ、生活リズムに沿って心地よい空気をすぐに実感できます。

さらに先着特典の「こそうじブラシ」を使えば、カバーの隙間や羽根についた細かいホコリを絡めとってくれるので、気づいた時にサッとお手入れしていつも清潔を保てます。

（二子玉川 蔦屋家電 住コンシェルジュ 前田国彦）

製品情報

製品名：Silky Wind Clean

カラー：ライトグレー、ダークグレー

販売価格：49,800円（税込）

蔦屋書店オンラインストア：https://store.tsite.jp/feature/1131.html

先着購入特典：こそうじブラシ

＊特典は無くなり次第終了となります。

本体サイズ：約H458×W361×D313mm

質量：約7.6kg（ACアダプター含まず）

羽根枚数：2枚

ファン回転方式：2重反転式/DCブラシレスモーター

上下手動首振り：上下（約270° ）

適用床面積：約～36畳（目安）※3

手動運転モード：3段階（1/2/3）+Turbo

Auto（オート）モード：3段階（Normal /Active/Silent）

Turbo（ターボ）モード：2段階（Soon/Later）+OFF

表示部：クリーンインジケーター（メンテナンス目安・720時間(30日)で点灯/ホコリ：3段階/ニオイ：3段階）

フィルター ※4：集じんフィルター/脱臭フィルター/プレフィルター（フィルターケースカバーに付属）

センサー：ホコリ / ニオイ / 明暗

騒音：約22dB（マニュアルモード1）～約63dB（Turboモード）※2

消費電力：約3.2W（マニュアルモード1)～約27W（Turboモード）

電気代 ※2（1時間あたり）：約0.10～約0.84円 ※5

電源：入力｜AC100V 50/60Hz、出力｜DC24V（専用AC電源アダプター使用）

電源コード長：ACアダプター：約2.1m・ AC電源コード：約1.0m

付属品：ACアダプター/AC電源コード/フィルター各種（集じんフィルター/脱臭フィルター）/コードクリップ/フィルター交換時期ラベル/取扱説明書・保証書

保証期間：1年間

※1 リズムの基準による計測に基づく値。

※2 日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいています。

※3 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいています。

※4 日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいています。フィルター性能は使用状況により、寿命が短くなることがあります。

※5 電気代は電力料金目安 31円/kWh（税込）として計算しておりますが、電力会社及び、ご家庭の電力使用量、器具の使用条件により異なります。

※ タバコの有害物質である一酸化炭素などは除去できません。

※ 常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。

※ 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ 写真や図・イラストはイメージです。

店舗情報

二子玉川 蔦屋家電

2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。

BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート＆テクノロジーに満ちた場所です。

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電＋」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「SHARE LOUNGE」など、刺激的で上質な時間を提供しています。

住所｜東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

電話番号｜03-5491-8550（代表）

営業時間｜10:00～20:00

