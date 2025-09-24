[Bowers & Wilkins 新製品] フラッグシップ・ノイズキャンセリング・ヘッドフォン「Px8 S2」

株式会社ディーアンドエムホールディングス

ワイヤレスヘッドフォンの新たなフラッグシップモデル「Px8 S2」は、ワイヤレス・オーバーイヤー・ヘッドフォン・カテゴリーにおけるパフォーマンスとデザインの新たな基準を打ち立てます。これはBowers & Wilkinsがこれまでに作り上げたヘッドフォンの中で最高のものです。

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオブランドBowers & Wilkinsは、新フラッグシップモデルとなるアクティブ・ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2」を2025年9月25日（木）に発売することをお知らせいたします。

Bowers & Wilkinsは、最も緻密かつナチュラルで臨場感にあふれるサウンド、つまりアーティストの意図を忠実に再現するサウンド（True Sound）を提供することで、世界中の音楽のプロフェッショナルから信頼を集めています。そして私たちは、数々のアワードを獲得してきたPx7 S3やこれまでのフラッグシップモデルPx8のような、ワイヤレスヘッドフォンの在り方を定義する製品を生み出すことで、長年にわたり固たる実績を築いてきました。

プレミアムヘッドフォン・カテゴリーにおいて、ブランドの象徴的なデザインDNAを新たな高みへと昇華させたPx8 S2は、Bowers & Wilkinsが誇る音響性能、快適性、スタイルの究極の表現を実現しています。

Px8 S2の洗練されたデザインとフォルムは、長時間の快適なリスニング体験を実現するために緻密に設計されています。ハウジングは従来のPx8よりも格段にスリムになっていますが、同時に装着感もさらに快適なものになっています。新設計のキャリングケースもよりコンパクトになり、バッグへの収納性も向上しています。Bowers & Wilkinsのフラッグシップモデルにふさわしく、Px8 S2は最高水準の仕上げと装飾が施されています。ハウジングやイヤーパッド、ヘッドバンドの大部分は、高品質なナッパレザーで覆われ、アルミニウム製のアームには新たに露出したケーブルのディテールが採用され、軽量性、最適化された機械的剛性、そして洗練されたデザインの完璧な調和を実現しています。

ワイヤレスヘッドフォン・リスニングの新たな基準

Px8 S2は、ブランド史上最高のサウンドを実現したヘッドフォンです。評論家から絶賛され数々のアワードを受賞したPx7 S3のさらに上位に位置付けられる新フラッグシップモデルは、ワイヤレスヘッドフォンのパフォーマンスを解像度と音楽表現の新たな高みへと導きます。40mmカーボンコーン・ドライブユニットは、極めて少ないカラーレーションと歪みを軽量性と融合させることで、あらゆる音楽において驚異的なディテールと明瞭さ、そして力強くも自然なダイナミクスを実現し、革新的なリスニング体験をもたらします。

このドライブユニットは、シャーシ、ボイスコイル、サスペンション、マグネットを包括的に改良・再設計されたものです。従来のモデルと同様に、ハウジング内部でリスナーの耳に対して緻密に計算された角度を付け、振動板上のあらゆるポイントから耳の穴までの距離を一定に保つことで、より優れた音像定位と空間の広がりを実現しています。このドライブユニットを専用設計のディスクリート型ヘッドフォンアンプが駆動し、サウンドに圧倒的なスケール感とエネルギーをもたらします。

Px8 S2は、この高品質な音響プラットフォームをベースとしながら、aptXTM Adaptive 96 kHz / 24 bitワイヤレス技術とQualcommの最新技術であるaptXTM Losslessの両方をサポートしています。どちらの技術も、対応するスマートフォン、タブレット、PCからのワイヤレス音楽伝送を自動的に最適化し、Bowers & Wilkins Musicアプリから直接ストリーミング可能なAmazon MusicやQobuzなどのハイレゾ音楽ストリーミングサービスで最高の音質を実現します。aptXTM Lossless 対応機器から44.1 kHz / 16 bitの音源を再生する際には、ワイヤレス接続でもロスレス伝送が可能であるため、Bowers & Wilkinsが追求し続けてきたTrue Soundをワイヤレスヘッドフォンでも完全な形で体験することが可能です。

Bowers & Wilkinsが開発した強力なDSP（デジタル・シグナル・プロセッシング）により、卓越した96 kHz / 24 bitのハイレゾ音質を実現しています。USB-CケーブルでPCや最新世代のiPhoneを含むスマートフォンと接続すれば96 kHz / 24 bitのハイレゾ＆ロスレス・サウンドをヘッドフォンで楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャックを備える機器とのアナログ・オーディオ接続にも対応しており、どちらのタイプのケーブルも、ヘッドフォンに付属のキャリングケースに同梱されています。

世界を遮断する

Bowers & Wilkinsのエンジニアは、Px7 S3およびPx8 S2のために開発された新しいアクティブ・ノイズキャンセリング技術が、Bowers & Wilkinsがこれまでに開発した中で最もパワフルで効果的なものだと確信しています。選択されたアプローチは、私たちがこれまで常にそうしてきたように、演奏の音楽性を損なうことなく、不要なノイズだけを効果的にキャンセルする絶妙のバランスを注意深く保っています。そして、この新世代のヘッドフォンにおいて、その結果は卓越したものとなっています。

Px7 S3と同様にPx8 S2は、8つの高性能マイクロフォンを搭載しています。そのうち2つは各ドライブユニットの出力を測定し、可能な限り広い範囲をカバーするために各イヤーカップの前後に配置された4つのマイクは、周囲からの環境ノイズをモニターし、残る2つは卓越した通話音声の明瞭度を提供します。マイクの位置と角度を緻密に調整することで、騒がしい環境下においても高いパフォーマンスを実現しています。通話時には、最新世代の音声処理テクノロジー「ADI Pure Voice」により、不要なノイズが効果的に抑制されます。8つのマイクすべてが、ノイズキャンセリングおよび音声処理テクノロジーと連動し、どのような環境下でも卓越したクリアな通話を実現します。

強化された機能性

Px8 S2は、ノイズキャンセリング機能をオンにした状態で30時間のバッテリー駆動が可能で、1回の充電で1日中、あるいはそれ以上の長時間再生が可能です。また、15分間の充電で7時間の再生が可能になる急速充電にも対応しています。

Bowers & Wilkinsの他の現行世代のヘッドフォンやイヤフォンと同様、Px8 S2はBowers & Wilkins Musicアプリを使って操作や設定を行うことができます。このアプリ上では、ノイズキャンセリングとアンビエント・パススルー（外音取り込み機能）の切り替え、ヘッドフォンのバッテリー残量の確認、装着センサーの感度の設定、「クイックアクション・ボタン」で行う操作の設定などが可能です。さらにトーンコントロール機能がアップグレードされ、5バンドのイコライザーでサウンドを微調整することが可能になりました。イコライザーが必要ない場合は、Bowers & Wilkinsのサウスウォーター研究所（SRE）の音響チームがチューニングしたTrue Soundモードを有効にすることで、EQをバイパスすることもできます。

これまで同様に、各イヤーカップには物理ボタンが装備されており、アプリを開かなくてもすべての基本操作が可能です。音量アップ、音量ダウン、再生/一時停止ボタンの形状を変更し、触感によるボタンの識別しやすさを向上させたほか、電源ボタンを左側のイヤーカップに配置するなど、ボタンのレイアウトを見直すことで、これまで以上に直感的な操作が可能になりました。クイックアクション・ボタンでは、Px8 S2の環境コントロール（オフ、ノイズキャンセリング、パススルー）を素早く切り替えたり、ボタンを押すだけで音声アシスタントを起動したりすることができます。

Px8 S2は、将来的な拡張性にも優れています。Bowers & Wilkinsは、2025年内に一連のファームウェア・アップデートを提供予定で、最初のアップデートでは空間オーディオ再生機能が追加されます。Bluetooth(R) LE Audio（Auracast(TM)ブロードキャスト機能を含む）への対応は別途行われる予定です。

今回の発売について、ブランド・マーケティング担当副社長のジャイルズ・ポコックは次のように述べています。 「Bowers & Wilkinsがこれまでに生み出した最高のヘッドフォンPx8 S2を発表できることを大変誇りに思います。私たちは2022年にPx8を発表した際、ワイヤレスヘッドフォンにおけるパフォーマンスの可能性を再定義しました。Px8 S2は再び新たな打ち立て、サウンド、デザイン、クラフトマンシップに対する期待値をさらに高めました。これは私たちのミッションの究極的な表現です。リスナーをアーティストのパフォーマンスにさらに近づけること--そしてもちろん、美しいデザインと仕上げは、所有する喜びをさらに高めてくれます。」

Px8 S2

フラッグシップ・ノイズキャンセリング・ヘッドフォン

オープン価格

JANコード

Px8 S2/OB（オニキス・ブラック）4951035079911

Px8 S2/WS（ウォーム・ストーン）4951035079928

製品に関するお問合せ

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp

* プレスリリースに記載された情報は発表日現在のものです。

* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。