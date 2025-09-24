プロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』がハウスメーカー『クレバリーホーム』と、CLEVERLY HOME × ZETA DIVISION GAMING ROOMを発表

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』は、株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市 代表取締役：松田 芳輝）とコラボレーションしたゲーミングルーム『CLEVERLY HOME × ZETA DIVISION GAMING ROOM』を発表いたします。

CLEVERLY HOME × ZETA DIVISION GAMING ROOM

高品質な住まいを手がける住宅メーカー クレバリーホームと、ZETA DIVISIONがタッグを組み開発された『CLEVERLY HOME × ZETA DIVISION GAMING ROOM』は、日々の暮らしの中に「ゲーミングルーム」という新たな空間を提案すべく生み出されました。

快適な住宅を設計するプロであるクレバリーホームと、ZETA DIVISIONが生み出したこの部屋には、ゲームが趣味を超えた文化として根付く未来を見据えて、理想のゲーミングライフを送るための独自の工夫が施されております。

ゲームプレイに最適なデスク

ゆったりとした広さを確保した据え置き型のデスクは、マウスやキーボードなどのデバイスを自由に配置できるだけでなく、煩雑になりがちなケーブルをすっきり収納できる機能も備わっています。

高密度の遮音層を持つ防音素材を使用

壁やドアはもちろん、天井に至るまで、ホームシアターなどでも用いられる防音素材を使用。時間を気にせず思う存分ゲームプレイやボイスチャットを楽しむことができます。

見せる収納と隠す収納を両立

コレクションを自由に飾れるオープン棚と、配線や周辺機器をまとめて隠せる扉付き収納を配置。

自分だけのこだわりが詰まった特別な空間を表現できます。

部屋をやさしく照らす間接照明

天井の側面とデスクの裏側には、部屋を間接的に照らすLEDテープライトを設置。

気分に合わせて色や明るさを自由に設定可能です。

気品ある雰囲気をあたえる壁装材

壁や天井は、質感や色合いにこだわりぬいた壁装材で施工。

ゲームはもちろん、読書や映画鑑賞など様々な趣味に没頭できます。

モデルルームの見学予約について

『CLEVERLY HOME × ZETA DIVISION GAMING ROOM』は、千葉県君津市にある『クレバリーホーム ハウジングスクエア』にてモデルルームの見学が可能です。

見学には予約が必要となります。詳しくは10月6日(月)にオープン予定の特設サイトをご確認ください。

株式会社クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。

外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。

さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。

『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

