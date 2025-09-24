新品発表：ORICO HDDケース 5台セット 40Gbps出力 - ORICO9858T3クーポン使用で特別割引後価格37,399円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOは、最新の外付けHDDケース「ORICO HDDケース 5台セット 40Gbps出力」を新発売し、特別割引価格で提供開始したことをお知らせいたします。本製品は、超高速データ転送が可能な40Gbps対応で、最大5台のHDDを同時に接続・使用することができ、データ転送の効率化を実現します。本製品は、データ容量が大きいクリエイター、映像編集者、ITプロフェッショナル、バックアップを頻繁に行うユーザーなど、大容量データの高速転送と効率的なデータ管理が必要なすべての方に最適です。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJKZLBXX

クーポンコード：ORICO9858T3

割引率：15%クーポン+15%割引コード

終了日：2025-10-03 23:59JST

元の価格：43,999円

割引後の価格：37,399円

製品の特徴

【40Gbps HDD ケース】

40Gbps 出力ポートはホストインターフェイスとの接続に、40Gbps USB C ポート及び SATA インターフェイス（6Gbps、総計 16Gbps）はデータ転送に、DP ポート＋40Gbps USB C ポートはビデオ出力にそれぞれ用いられます。ビデオ編集に最適なストレージソリューションとなります。（注：9858T3 HDD ケースは、Thunderbolt 3/4 インターフェイスを搭載した PC にのみ対応しています）

【40Gbps 高速データ転送】

3.5 インチ HDD ケースの 40Gbps USB C ポートは、40Gbps PSSD と接続することで高速データ転送を実現します。ビデオ編集時のホットデータ処理を効率的に行えるため、作業効率を向上させます。【高品質ビデオ出力】

40Gbps USB C＋DP ポート経由で、デュアルモニター（4K 60Hz）またはシングルモニター（8K 30Hz）の出力に対応します。（注：Mac M1/M2/M3 モデルは、外部モニターへの 4K@60Hz 出力のみサポートします）

【柔軟な容量拡張機能】

本 HDD ケースは 5 台の 3.5 インチ SATA HDD をサポートし、各ディスクの最大対応容量は 22TB です。5 台搭載時の最大総容量は 110TB の大容量ストレージスペースを提供します。さらに 40Gbps USB C ポート経由で 3 台のデバイスをデイジーチェーン接続することで、最大 330TB の大容量拡張スペースを実現できます。

【高い信頼性と耐久性】

ORICO HDD ケースはアルミニウム合金製メタルボディと大型静音 80mm ファンを採用し、効率的な放熱を実現します。内蔵の 150W 電源は安定した電力供給を保障し、複数のディスクの読み書き時にもデータ処理をスムーズに維持し、機器の長寿命化を支援します。

【充実した安全保護機能】

ORICO 3.5 インチ HDD ケースはステントフリー設計を採用しているため、迅速に分解・組み立てすることが可能です。また独立した安全ロック機構を備えており、ハードディスクの予期せぬ取り出しや紛失を効果的に防ぎ、データの安全性を確実に守ります。

まとめ

期間限定で、15%クーポンコード「ORICO9858T3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJKZLBXX)」を使用することで、さらに15%の割引を適用できます。ORICO 9858T3 HDDケース 5台セット 40Gbps出力の割引後価格は37,399円となります。このキャンペーンは2025年10月3日23:59（JST）まで有効です。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc