エミレーツ航空、商務部門のリーダーシップ体制を強化―上級幹部5名を任命

エミレーツ航空

・実績あるUAE国籍の2名をリーダー職に昇任

・成長戦略を加速するため、ネットワーク旅客販売開発の全統括リーダー職を新設

アラブ首長国連邦（UAE）ドバイ、2025年9月3日： -エミレーツ航空は、路線網、機材、プロダクトの拡充など更なる成長に向け、商務部門のリーダーシップ体制における新たな幹部人事を発表しました。



今回新設された役職には「ネットワーク旅客販売開発担当シニア・バイスプレジデント」と「旅客販売担当バイスプレジデント（地域クラスター）」が含まれます。これらの役職は、同社の地域的な成長と市場拡大を後押しし、市場・セグメント横断の統合的な成果を牽引し、長期的な旅客需要の拡大、市場シェアの拡大、収益の向上に資することを目的としています。



新たに確立された商務部門のリーダーシップ体制の一環として、経験豊富なUAE国籍の2名を主要なマーケットクラスターの責任者に任命しました。この戦略的な人事は、卓越したUAE国籍人材を育成し、次世代の業界リーダーを輩出していくという同社の継続的な取り組みを体現するものです。

エミレーツ航空の副社長 兼 最高商務責任者（CCO）であるアドナン・カジムは、今回の人事について次のように述べています。

「エミレーツ航空は現在、路線網の拡大や、多様化する市場や顧客層との関係強化を進める中で、進化の重要な転換点にあります。このダイナミックな成長局面には、複雑に変化する業界環境を見極め、新たな機会を捉え、世界の旅行者に選ばれ続けるための、的確なコマーシャルの知見と発想を備えたリーダーが不可欠です。上位ポストのうち2つを、卓越したリーダーシップを発揮してきたUAE国籍の人材が担うことを特に誇りに思います。当社の継続的な成長を牽引する自国人材の強固なパイプラインの構築に今後も取り組んでまいります。」





コマーシャル部門の人事



マシュー・スコット

ネットワーク旅客販売開発（NPSD）チームのシニア・バイスプレジデントとして、エミレーツ航空のグローバルセールス＆レジャーチームを統括します。スコット氏は以前、エミレーツ・スカイカーゴで貨物価格およびインターライン担当バイスプレジデントを務めました。国際航空会社で20年以上の経験を持つスコット氏は、2018年にエミレーツ・スカイカーゴに入社し、旅客のコマーシャル業務、収益最適化およびプランニングの分野でコーポレート＆レジャーセールス部門長、コマーシャル戦略部門長などの要職を歴任しています。



エミレーツ航空は、コマーシャル部門内において以下の幹部人事を実施しました：



・アブドゥラ・アル・オラマ

中東・北アフリカ（MENA）地域クラスター担当バイスプレジデントに昇任。前職は、コマーシャル業務極東担当シニア・リージョナルマネージャーとして、極東、西アジア、インド洋の業績を統括しました。2012年入社以来、インターライン、コードシェア、収益最適化など、コマーシャル部門内で幅広い経験を有します。

・ラシッド・アルアルダ

サブサハラ・アフリカ地域クラスター担当バイスプレジデントに昇任。前職はスリランカ・モルディブ担当カントリーマネージャーでした。2009年入社以来、中東、アフリカ、極東、西アジア、インド洋の8か国におけるカントリーマネジメント経験を有します。

・フラビオ・ギリンゲッリ

南欧・中欧地域クラスター担当バイスプレジデントに昇任。2018年にイタリア担当カントリーマネージャーとして入社しました。航空、ホスピタリティ、観光業界におけるコーポレートセールス、コマーシャル戦略、事業開発の上級リーダーとして豊富な経験を有します。

・ピエルフランチェスコ・カリーノ

2025年9月中に西欧・北欧地域クラスター担当バイスプレジデントとして着任予定。航空業界において販売、マーケティング、オムニチャネル流通、収益管理、戦略的パートナーシップ分野で20年以上の経験を有し、過去にはフランスでエミレーツのコマーシャル、セールス部門にて勤務しました。

エミレーツ航空の旅客販売・カントリーマネジメント担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるナビル・スルタンが、新しいチームと体制の陣頭指揮を執ります。





