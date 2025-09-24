µÜ¾ë¸©¡¢¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡ÊÂà¿¦¼Ô¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡§ÎëÌÚ¿Î»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡ÊÂà¿¦¼Ô¡ËÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡Ù¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤¬¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇØ·Ê
µÜ¾ë¸©¤Ï¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤êµÜ¾ë¸©¤òÂà¿¦¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¡×¤òº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¸©¤òÂà¿¦¤·¤¿¿¦°÷¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸À¤Î°Ý»ý¤ä¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÇ¯ÅÙ
¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤«¤é
¡Ê£²¡ËÂÐ¾Ý¿¦¼ï
¡¡¡¡Á´¿¦¼ï¡¡¢¨Âà¿¦»þ¤Î¿¦¼ï¤ÇºÎÍÑ
¡Ê£³¡Ë¼ç¤ÊÍ×·ï¡Êº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¦µÜ¾ë¸©¿¦°÷¤È¤·¤Æ£²Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¼Ô
¡¡¡¡¡¡¢¨¼ÂÌ³·Ð¸³¤Ï¡¢Ç¤´üÉÕ¿¦°÷¡¢Î×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷µÚ¤Ó²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷Åù¤Î·Ð¸³¤ò½ü¤¯¡£
¡¡¡¡¡¦ºÎÍÑÍ½ÄêÆü¤¬¸©¤òÂà¿¦¤·¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ£±£°Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¼Ô
¡Ê£´¡ËÁª¹ÍÊýË¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡½ñÌÌ¿³ºº¡Êºß¿¦»þ¤Î¶ÐÌ³À®ÀÓÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢ÌÌÀÜ¡¢¥¢¥Ôー¥ë¥·ー¥È
¡Ê£µ¡Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¡¡¡¡¦Êç½¸³«»Ï¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î²¼½Ü～£±£±·î¾å½Ü
¡¡¡¡¡¦¹ÍººÆü¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î¾å½Ü～Ãæ½Ü
¡¡¡¡¡¦ºÎÍÑÍ½ÄêÆü¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£´·î£±Æü
£²¡¥¤ß¤ä¤®¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ
¡Ê£±¡Ë³«»Ï»þ´ü¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î£²£´Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ê£²¡ËÅÐÏ¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡
¡¡¡¡µÜ¾ë¸©¤òÂà¿¦¤·¤¿¿¦°÷¡ÊÇ¤´üÉÕ¿¦°÷¡¢ºÆÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡¢²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷Åù¤Ï½ü¤¯¡£¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¸©¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://app.official-alumni.com/register/miyagi
¢¨²áµî¡¢µÜ¾ë¸©Ä£¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÊýÀìÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦µÜ¾ë¸©¡¡³µÍ×
µÜ¾ë¸©ÃÎ»ö¡§Â¼°æ ²Å¹À ¡Ê¤à¤é¤¤ ¤è¤·¤Ò¤í¡Ë
¸©Ä£½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èËÜÄ®3ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.pref.miyagi.jp/index.html
¡¦¡Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡Ù¤Î³µÍ×
¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡Ù¤Ï¡¢¥·¥§¥¢No.1(*)¤Î¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤È¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤Æ±»Î¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó±¿ÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ºÎÍÑ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨¶È¡¢Î¥¿¦Î¨²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ³Æþ´ë¶ÈÎã¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¡Ë
¡Ú¥µー¥Ó¥¹URL¡Ûhttps://official-alumni.com/
*ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù Ä´ºº³µÍ×:2021Ç¯6·î´ü ´ë¶È¸þ¤±¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¶¥¹çÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬Å¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÎÎ°è¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLight up EngINeer -¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬µ±¤¯¼Ò²ñ¤ò-¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÎÍÑ¶ÈÌ³»Ù±ç¡ÊRPO¡ËÎÎ°è¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂà¿¦¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»ö¶È¡×¤È¡¢¡ÖºÎÍÑ¶ÈÌ³»Ù±ç¡ÊRPO¡Ë»ö¶È¡×¤ò¥³¥¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³ÍÆÀ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë Buy¡ÊºÎÍÑ¡Ë¡¦Build¡Ê°éÀ®¡Ë¡¦Borrow¡ÊÆâÉô¡¦³°Éô³èÍÑ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë ¡ÈBBB¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥«¥ºー¥¯¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§Hackazouk Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÎëÌÚ ¿Î»Ö
½êºßÃÏ¡§¡ÚËÜ¼Ò¡ÛÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-3-21 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë5³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ2-8-11 ¶¦±É¥Ó¥ë1³¬115¹æ¼¼
ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»ö¶È
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡×¤ÎÄó¶¡
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤ÆÃ²½·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥à¥Ê¥Ó¡×¤Î±¿±Ä
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó
ºÎÍÑ¶ÈÌ³Âå¹Ô¡ÊRPO¡Ë
HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
LinkedInÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç
¥°¥ëー¥×¥µ¥¤¥È¡§https://hackazouk.com/
¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤»ö¶È¡§https://official-alumni.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¡§https://lein.co.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§contact@hackazouk.com