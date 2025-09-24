第 1６回九州駅弁グランプリ を開催します！

九州旅客鉄道株式会社ＪＲ九州では、10 月１日（水）～「第 16 回九州駅弁グランプリ」を開催します。

今年は“駅社員おすすめの駅弁”として九州各地のこだわりが詰まった 駅弁を厳選しました。初めて駅弁グランプリに参加する駅弁もあります！

また、2026 年３月に九州新幹線全線開業・JR 博多シティ開業 15 周年を 迎えることを記念し特別企画を実施します。

地域の魅力、作り手の愛情が詰まった駅弁。味はもちろん、掛け紙や 盛り付けなど細部にも注目ポイントが多数。五感をフルに使って味わい、みなさまの積極的な投票をお待ちしております！

１ 駅弁フランプリとは

九州各県から厳選された駅弁の中から、お客さまの投票によって賞を決定するイベントです。

２ 九州駅弁グランプリ参加方法

（１）投票期間：2025 年 10 月１日（水）～2026 年１月 31 日（土）まで

（２）対象駅弁：別紙参照

専用サイトはコチラ⇒https://www.jrkyushu.co.jp/train/ekiben/