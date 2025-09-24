生成AIを活用した面談記録作成業務の試行開始

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長 関根 淳）と協働し、お客さまにご提供するサービスの品質向上および業務効率化を目的とした、生成AI活用による面談記録作成業務の試行を本年10月より開始しますので、お知らせいたします。

当行は今後も、生成 AI を活用してさまざまな取組みを行ってまいります。

１．概要

２．期待される効果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114396/table/26_1_92666efb583fcf203bd3077cecc39c4b.jpg?v=202509240726 ]

より正確な面談記録を作成することが可能となるため、次に挙げる効果を期待しております。

（１）お客さまにとっての効果

- 正確な記録の蓄積により、担当者が変わっても、対応の質が維持される- 要望や依頼事項が記録されることで、誤解や認識のズレが減少する- 的確なニーズの把握により、より良い提案が得られる

（２）当行にとっての効果

- お客さまとの面談内容の正確な記録が可能（※）- 面談記録の品質向上によるお客さまのニーズを踏まえた提案力向上- 面談記録作成時間の削減

（※）本試行では、面談の内容を録音いたしますが、事前にお客さまにご説明し、お客さまの同意を得たうえで行います。