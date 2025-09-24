中部電力ミライズと住信SBIネット銀行による法人・個人事業主向け銀行サービス「ビジエネBANK」の提供開始

住信SBIネット銀行株式会社

ビジエネBANK ロゴ

中部電力ミライズ株式会社（本店：愛知県名古屋市、代表取締役：神谷 泰範、以下「中部電力ミライズ」）と住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2024年12月19日（木）から提供している電力業界初の家庭向け銀行サービス「カテエネBANK」に続き、本日から、法人・個人事業主向け銀行サービス「ビジエネBANK」の提供を開始いたします。

「ビジエネBANK」は、住信SBIネット銀行のBaaS（Banking as a Service）※１である「NEOBANK(R)」※２を活用した、中部電力ミライズの法人・個人事業主向け銀行サービスです。

銀行代理業者として、法人・個人事業主向けの預金・為替※３を含む専用銀行サービスの提供は、電力業界初※４の取り組みとなります。

法人・個人事業主のお客さまは、「ビジエネBANK」アプリをダウンロード後、口座を開設し、中部電力ミライズのビジネス向けWEB会員サービス「ビジエネ」のアカウントと連携することで、預金・振込等の銀行サービスおよび「ビジエネ」の各種機能をシームレスにご利用いただけます。

さらに、中部電力ミライズの電気・ガス料金の引き落とし口座に「ビジエネBANK」を設定し、所定の条件※５を満たすことで、振込手数料無料（毎月10回）や電気料金の一部キャッシュバックなど、さまざまな特典をご利用いただけます。

中部電力ミライズと住信SBIネット銀行は、「ビジエネBANK」の提供を通じ、中小企業をはじめとする法人や個人事業主のお客さまのビジネスパートナーとして、お客さまの事業成長を支援してまいります。

※１ 事業会社等（本取り組みでは中部電力ミライズ）が、銀行（本取り組みでは住信SBIネット銀行）のシステムに接続することで、金融サービスを自社サービスの一部として提供できるようにする仕組みのこと。

※２ 住信SBIネット銀行が2020年に開始した預金・融資・決済を含むフルバンキングサービスを提供するBaaSプラットフォームサービス。

「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。

「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。

※３ 直接現金を輸送せずに離れた個人や企業の間で現金を運搬することなく資金の受渡しを行う取引（振込など。なお、国内および海外での資金決済を含む）。

※４ 中部電力ミライズおよび住信SBIネット銀行調べ。2025年6月30日時点。電気事業法に基づく登録事業者のうち、銀行代理業者として預金・為替取引の媒介による法人・個人事業主向け専用銀行サービスの提供は初。

※５ 特典の条件・内容に関する詳細は中部電力ミライズのWEBサイトをご確認ください。

「ビジエネBANK」の特徴

１.毎月の振込手数料が月10回まで無料

中部電力ミライズの電気・ガス料金を「ビジエネBANK」の口座振替でお支払いいただくと、他行宛ての振込手数料が月10回まで無料になります。

２.電気料金の一部をキャッシュバック

中部電力ミライズの電気料金の引き落とし口座を「ビジエネBANK」に設定いただくことで、毎月の電気料金の一部をキャッシュバックいたします。

３.「ビジエネBANK」ならではの手数料水準

口座維持手数料やインターネットバンキング利用料は一切かかりません。「ビジエネBANK」ならではの手数料水準で、法人・個人事業主のお客さまの事業運営を支援します。

４.口座開設はオンライン完結

「ビジエネBANK」の口座開設は、24時間365日WEBからのお申込みが可能です。WEB申込みなら最短で翌営業日から口座をご利用いただけます。

５.決算書不要！最短当日借入の「事業性融資dayta（デイタ）」※をご利用可能

「ビジエネBANK」の入出金データをもとに借入条件をご案内いたします。

※「事業性融資dayta」は住信SBIネット銀行が提供する融資商品です。なお、「事業性融資dayta」は、住信SBIネット銀行の所定の条件を満たしたお客さまにお知らせしている「借入条件のお知らせ」をお受け取りいただいている法人のお客さまがご利用いただけます。

詳細はこちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/hojin/lending/)

銀行代理業の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/509_1_9ae2b7ccfcec488e31ec5e47510fa366.jpg?v=202509240726 ]

各社の概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/509_2_01293170a5df444fc3807582ee86f079.jpg?v=202509240726 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/509_3_92f38a30921c23b603c441f35edc657e.jpg?v=202509240726 ]

添付資料

中部電力ミライズの銀行サービス「ビジエネBANK」の概要(https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/info_bizene_250924.pdf)

以上