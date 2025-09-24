営業社員のお客さま対応力向上を目的として浅草公会堂で「第7回ロールプレイング大会」を開催

株式会社ＦＰパートナー

無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社ＦＰパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、2025年9月29日（月）に浅草公会堂（東京都台東区）にて、「第7回ロールプレイング大会」を開催いたします。

本大会は、当社のお客さま本位の業務運営方針に基づき、営業現場でのベストプラクティスの共有及び適切な保険商品のご提案力向上を目的としています。

毎年異なるテーマで開催昨年のロールプレイング大会の様子

当社では2019年より、すべての営業社員（訪問型FP・店舗所属FP）を対象とした「ロールプレイング大会」を毎年開催しています。本大会は、顧客対応力向上と、商品提案における実践力を高めるための研修の一環として位置づけられています。実際の接客・対応シーンを想定し、参加者がロールプレイングを通じてスキルを磨くとともに、他参加者の対応から学びを得る機会としています。

今大会も「お客さまのご要望に対し、いかに的確にわかりやすいご対応ができるか」を主な評価基準とし、経歴や社歴に関係なく全員が実力を披露し合います。大会当日の様子は各拠点に生配信された後、社内サイトにアーカイブされます。社員はいつでも視聴でき、自己研鑽に役立てています。

第7回ロールプレイング大会 概要

■ 日 程 ：2025年9月29日(月)

■ 場 所 ：浅草公会堂

■ 対 象 者：全国188拠点に在籍する、2,456名のFP社員（予選開催時2025年７月時点）

■お客さま本位の業務運営方針：https://fpp.jp/overview/fiduciary/

※本大会は、当社社員を対象とした社内向けプログラムのため、一般の方のご参加はご遠慮いただいております。

支社予選テーマ：働けなくなったときの備えとしての商品選定

・お客さまのご意向を丁寧にヒアリングし、当社取扱商品の中からご意向に沿った商品を選定する。

・お客さまのご意向をもとに、商品選定した理由を客観的にわかりやすく説明する。

エリア予選テーマ：選定商品の提示と説明（支社予選と同一世帯を想定）

・お客さまに対し、支社予選で選定した商品の全体像をわかりやすく説明する。

・当該商品がお客さまのご意向に沿ったものであることを確認し、商品選定理由と各商品の特性につい

ても丁寧に説明する。

本選テーマ：9月中に本選出場者に発表予定

※後日発出予定のロールプレイング大会開催後リリースにてお知らせいたします。

本選出場者は限られた事前情報（「テーマ」と「当初意向」）をもとに、お客さま役の社員からご意向を確認し、お客さまが適切な商品を選択できるよう情報提供を行います。こうした実践的な演習を通じてスキルの向上を図り、お客さまにご満足いただける接客の実現を目指します。

当社では、今後もロールプレイング大会を継続し、提案力や対応力のさらなる強化を図ることで、サービス品質の向上に努めてまいります。

過去の大会テーマ

・第1回（2019年）

初回面談における保険業法「冒頭説明部分」の説明

・第２回（2020年）

重要事項説明から、変額保険または外貨建終身保険にかかるリスクのわかりやすい説明

・第３回（2021年）

キャッシュフロー表作成の説明と作成合意まで

・第4回（2022年）

初回面談におけるお客さまニーズのヒアリングと次回アポイントへのつなげ方

・第5回（2023年）

マネーカルテにご関心が薄いお客さまへのアプローチ方法

・第6回（2024年）

お客さまのライフプランに基づいたマネーカルテの作成と、その意義のご説明

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産形成・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることを当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）に無料で何度でもご相談いただけるサービスです。お客さまのライフプランをもとに、適切なアドバイスをしてまいります。また、地域に密着したサービスの提供ができるよう、全国47都道府県に拠点展開しております。システムセキュリティ体制や顧客情報の安全管理体制も整備しておりますので、安心してご相談いただけます。マネードクターはお一人おひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。

株式会社ＦＰパートナーについて

【会社概要】

社名： 株式会社ＦＰパートナー

本社所在地： 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F

代表者： 代表取締役社長 黒木勉

事業内容： 保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務

設立： 2009年12月

「ＦＰパートナー」 https://fpp.jp/

「マネードクター」 https://fp-moneydoctor.com/