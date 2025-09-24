2025年の最も素晴らしいプロジェクトを表彰するGood Project Award 2025開催決定！10月24日22:00までエントリー受付を開始

株式会社ヌーラボ

プロジェクト・タスク管理ツールの「Backlog(https://backlog.com/)」を運営する株式会社ヌーラボ(https://nulab.com/)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）は、2025年の最も素晴らしいプロジェクトを表彰する「Good Project Award 2025」の開催を決定し、エントリーの受付を開始し、応募締切は10月24日(金)22:00までです。

なお、Good Project Award 2025 において優秀賞に選ばれた3プロジェクトのチームは、2025年11月29日(土)にパシフィコ横浜で開催される、「Backlog」のユーザーが主催するイベント「Backlog World 2025(https://jbuginfo.backlog.com/backlogworld2025/)」内で行われるピッチイベント・表彰式に招待いたします。

■ Good Project Award 2025 開催趣旨

プロジェクト管理・タスク管理ツールの「Backlog」は、2005年に誕生して以来、業種や職種を問わず145万人以上に利用され、2025年6月に20周年を迎えました。「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく。」という思いから、より多くのプロジェクトとチームコラボレーションの成功を願い、第6回目となるGood Project Award 2025の開催を決定しました。

今後、労働人口が減少するにつれ、働く”チーム”を構成するメンバーや雇用形態は、どんどん多様化すると言われています。ヌーラボは、このような環境下において、所属や立場が異なる人たちでチームを形成する場面が増え、共通の目標に向かって作業を効率的に進めるための、「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」が必要になると考えています。

メンバーの個性を活かし、チームとして最大限の力を発揮したプロジェクトを広く募集し、多くの方に知っていただく、そして新たなプロジェクトの成功の参考にしていただきたいと考えています。

■募集要項

募集要項及び、応募方法については下記よりご確認ください。

募集要項：「エントリーをご検討中のプロジェクトチームの皆様」

https://cacoo.com/diagrams/3qVlXPYAA5VyDJab/27295

応募フォーム：「Good Project Award 2025 応募フォーム」

https://forms.gle/hkdxzRDPXZWWqKaJ8

■Good Project Award 2025 エントリー・受賞特典

エントリー条件を満たした全てのプロジェクトチームにつき1つ、プロジェクト管理が学べるボードゲーム「プロジェクトテーマパーク」をプレゼントします。

また、1次審査を通過した3組のプロジェクトチームは、「優秀賞」として2025年11月29日(土)に横浜市のパシフィコ横浜で開催されるイベント「Backlog World 2025(https://jbuginfo.backlog.com/backlogworld2025/)」内のピッチコンテスト・表彰式にご招待いたします。ピッチコンテストは審査員および観客投票を行い、最優秀賞を決定いたします。なお、ピッチコンテストご参加にあたり、関東圏外の企業様には交通費と2泊分の宿泊費、関東圏内(一都三県)の企業様には1泊分の宿泊費を、各プロジェクトチームから最大2名分まで当社で負担します。

＜エントリー特典*＞- プロジェクトテーマパーク 1箱

*選考に必要な情報を漏れなくご提出いただいたプロジェクトのみを対象とさせていただきます。

＜優秀賞特典＞

上記、エントリー特典に追加し、下記を贈呈します。

- 優秀賞ロゴの贈呈- 2025年11月29日(土)にパシフィコ横浜で開催されるピッチイベント・表彰式へのご招待＜最優秀賞特典＞

上記、エントリー特典に追加し、下記を贈呈します。

■ヌーラボが提供するサービスについて

- 最優秀賞ロゴの贈呈- 2025年11月29日(土)にパシフィコ横浜で開催されるピッチイベント・表彰式へのご招待- プロジェクト紹介コンテンツの制作（外部メディアと連携してプロジェクト宣伝記事を制作・掲載致します）

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」は、2025年6月20日に20周年を迎えました。これを記念し、これまでの歩みとこれからの展望を紹介する特設サイトを公開しています。

・プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com

▶ Backlog20周年特設サイト：https://backlog.com/ja/20th-anniversary/

・オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/home

・組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nulabpass

■株式会社ヌーラボについて

