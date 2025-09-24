FINIS、【バックストロークレッジ】モニターチーム募集キャンペーン実施中！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱う『FINIS』(フィニス)ブランドは、背泳ぎスタート練習用トレーニング器具【バックストロークレッジ】のモニターチームを募集するキャンペーンを2025年9月24日から実施中です。

詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

https://finisswim.jp/news/2025-09-24-11924/

募集内容

●抽選で５チームにモニター貸出

●対象：スクール・学校・施設単位での使用をしてくれるチーム（サークルは対象外）

●応募期間：2025年9月24日(水)～10月8日(水)まで

●試用期間：商品到着後３週間

モニター商品

【バックストロークレッジ】 5チーム

商品詳細ページはこちら :https://finisswim.jp/products/130031-2/

応募方法

FINISブランド公式サイト キャンペーンページをご確認の上、応募フォームに必要事項をご入力ください。

https://finisswim.jp/news/2025-09-24-11924/

・FINISブランド公式サイト

https://finisswim.jp/

・ゼット オンラインショップ【FINIS】

https://zettshop.net/brand/finis

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://finisswim.jp/