気候変動に対する不安は昨年より微増　大雨の増加、農作物の不作、熱中症にかかる、日本の四季がなくなる不安は5割以上

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、2025年9月、全国20～79歳の男女2,400名を対象に「気候変動に関する調査（2025年）」を行いました。気象庁によると、2025年夏の日本の平均気温は、1898年の統計開始以降、これまでの記録を大幅に上回り最も高くなりました。今回は、気候変動による不安、日本の食料自給率に対しての不安、自然災害や身体への影響、環境や生態系への影響をピックアップし分析をしました。

■調査結果

【現在の気候変動に対する不安】

現在の気候変動に対し「不安に思う（TOP BOX）」は32％、「やや不安に思う」45％と合わせて77％は不安を感じている。2023年、2024年に比べ不安感は若干の増加であった。＜図1＞

【日本の食料自給率】

農林水産省発表の“2023年度の日本の食料自給率（カロリーベース）は、3年連続の38％で先進国の中で最低の水準”を呈示した上で日本の食料自給率への不安を聴取した。「不安に思う」は43％、「やや不安に思う」は38％、合わせて81％が食料自給率に不安感を抱いている。2024年は8月に令和の米騒動が始まり「不安に思う」割合は、2023年より7ptも上昇したが、2025年は2024年と同様な結果であった。＜図2＞

【不安項目】

気候変動で起こる自然災害や身体への影響に対する不安は、「大雨やゲリラ豪雨が増える」63％、「農作物の品質低下や不作」58％、「熱中症にかかる」50％。「農作物の品質低下や不作」は昨年より6pt上昇し、不安項目の2番手にあがった。環境や生態系への影響に対する不安では、「日本の四季がなくなる」56％、「日本海域の魚貝の生息域の変化」40％、「水質の悪化や水資源の減少」が32％。昨年と比べ、「日本の四季がなくなる」は8ptの上昇。記録的な猛暑による体感、野菜の高騰から「農作物の品質低下や不作」「日本の四季がなくなる」は、3年連続の増加傾向となった。＜図3・4＞

■レポート項目一覧

□ 調査概要

□ 回答者プロフィール（性別・年代・未既婚・居住地・同居家族・子どもの有無）

▼ 調査結果サマリー

▼ 調査結果詳細

□ 「気候変動適応」の認知

□ 気候変動に対する不安（現在／5年後／10年後）

□ 気候変動で不安に感じること （自然災害や身体への影響／環境や生態系への影響）

□ 地球温暖化など気候変動の影響により不安に思うこと（自由回答抜粋）

□ 気候変動への対策実施状況

□ 将来、日本に食料危機は起きるのか

□ 日本の食料自給率に対する不安

□ 日本の食料自給率を不安に思う理由（自由回答抜粋）

◆レポートのダウンロードはこちらから

https://www.cross-m.co.jp/report/20250924climatechange

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～79歳の男女

調査期間 ：2025年：9月5日（金）～9月6日（土）

2024年：8月25日（水）

2023年：8月25日（金）～26日（土）

有効回答数：本調査2,400サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

■会社概要

会社名：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立：2003年4月1日

代表者：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

