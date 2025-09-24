アイブレイド、VTuberの魅力を研究する新番組『ぶいきゃすVQラボ』放送決定！

株式会社アイブレイド

株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/）は、インターエフエム（東京:89.7 MHz / 横浜:76.5 MHz）にて、VTuberの魅力を研究・発信する新番組『ぶいきゃす VQラボ』を2025年10月2日（木）24：30より放送開始することをお知らせいたします。

本番組は、VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」や、VTuber音楽フェス『Rock on V』を展開するアイブレイドがプロデュース。VTuberを“ラボ風”に研究する30分番組として、毎週木曜24:30よりお届けします。

メインDJは、会社経営者やクラブDJ、ダンサーとしても活動するVTuber「DJむとぅー」。さらに、月替わりで多彩なVTuberをゲストDJに迎え、VTuberの個性と可能性を存分に発信していきます。

また、番組メール（vqlabo@interfm.jp）ではリスナーからのお便りを募集。普通のお便りはもちろん、ゲストVTuberへの質問もお待ちしています。さらに、ぶいきゃす公式YouTubeや音声プラットフォーム「AuDee」にてアーカイブやアフタートークを配信予定。放送とあわせてお楽しみいただけます。

『ぶいきゃす VQラボ』番組概要

●放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz / 横浜:76.5 MHz）

https://www.interfm.co.jp/

●タイトル：ぶいきゃす VQラボ

●DJ：DJむとぅー、月替わりサブDJ（VTuber）

●放送日時：毎週木曜24:30～25:00（30分番組）

※初回放送は2025年10月2日（木）24:30～

●放送形態：録音放送

●ハッシュタグ：#ぶいきゃすVQラボ

●番組メールアドレス：vqlabo@interfm.jp

番組開始の背景

これまで『Rock on V』などのリアルイベントでVTuberの皆さんと直接お話する中で、「ラジオに出てみたい！」という声をたくさん耳にしてきました。

そんな想いを叶える場所であると同時に、VTuberの魅力をもっと深掘りして発信したい――その気持ちから、この番組を立ち上げました。

出演者プロフィール

DJむとぅー

49歳の新人VTuber DJ。株式会社どにち代表取締役・武藤真として実業家やダンサーとしても活躍。6億円の負債による倒産・破産を経験するも、バーチャルの世界でDJとして再起動。不屈の精神と音楽への情熱を胸に、ヴァーチャルとリアルをつなぐ音楽を届ける。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mutulab

月替わりサブDJ（2025年10月）

都みゆり

優しいお姉さんボイスが魅力の狼メイド侍VTuber。YouTubeでASMRや漫画紹介など幅広く活動。

公式X：https://x.com/miyakomiyuri

公式YouTube：https://www.youtube.com/@MiyakoMiyuri

関連プロジェクト

VTuber×生バンド演奏の新感覚音楽ライブ 『Rock on V』

「Rock on V」は、 VTuber × 生バンド という新たなステージパフォーマンスを提供する音楽イベントです。VTuberがリアルなバンド演奏とステージ上で融合。いつもの配信越しのパフォーマンスとは一味違う、熱狂のライブ体験をお届けいたします！

「バーチャルでもリアルでも、音楽は心を震わせる。」 そんな想いを体感できる、唯一無二のライブイベントです。

公式サイト：https://rockon-v.com/

VTuberキャスティングサービス『ぶいきゃす』

「ぶいきゃす」はVTuberのキャスティングサービスです。

VTuberを起用したプロモーション、コラボ商品の展開、リアルイベントなど、多くの企業とVTuberを掛け合わせて新たな価値を提供します！

公式サイト：https://v-cas.com/

株式会社アイブレイドについて

株式会社アイブレイドは、VTuberを活用したエンターテインメントの可能性を広げる企業として、音楽イベントプロデュース、キャスティング、バーチャルタレントプロダクション運営などを展開しています。

●VTuber音楽フェス『Rock on V』の企画・プロデュース

●VTuberキャスティングサービス『ぶいきゃす』の運営

●バーチャルタレントプロダクション『ライブレイド』の展開

アイブレイドは、VTuberを通じて新しいエンターテインメントの形を創り出し、企業・VTuber・ファンが共に楽しめる未来を築いてまいります。

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/

ぶいきゃす公式サイト：https://v-cas.com/

Rock on V公式サイト：https://rockon-v.com/