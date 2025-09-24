【成長加速】売れるネット広告社グループ(9235)、「最強の売れるメディアプラットフォーム」美容・コスメ案件登録数100件突破！～ 美容ECの成長を牽引し、次なる市場拡大へ ～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるネット広告社株式会社が展開する「最強の売れるメディアプラットフォーム」において、美容・コスメジャンルの案件登録数が100件を突破いたしましたのでお知らせいたします。

美容・コスメはEC市場において特に成長著しい分野であり、当社が持つデジタル広告の知見と幅広いメディアネットワークを活かすことで、多くの広告主様から高い評価をいただいております。今回の案件数拡大は、美容市場における当社の競争力と成長ポテンシャルを明確に示すものです。

■背景・意義

美容市場は 約3.1兆円規模（2024年、富士経済調べ） に達し、スキンケア・メイクアップ・ヘアケアなど多岐にわたる商品群で構成されています。特にオンライン購買への移行が急速に進んでおり、デジタル広告を通じた集客と顧客育成がブランド成長の鍵となっています。

当社は、SEO・メルマガ・SNS・アフィリエイト・動画・オウンドメディアといった多彩なチャネルを組み合わせ、さらにAI最適化（AEO）を融合することで、美容ECに最適化された独自の集客モデル を構築しました。これにより、広告主様は短期的な販売促進と長期的なブランド価値向上を同時に実現することが可能となっています。

■今後の成長戦略

・美容・コスメ100件突破を基盤とした横展開

当社は美容・コスメ領域における確固たる基盤を活かし、健康食品・サプリメントなど隣接する高成長市場へも積極的に展開してまいります。これにより、ヘルスケア＆ビューティー全体を包括的にカバーすることで、広告主様にとって「どの領域でも成果を出せる」プラットフォームを確立します。

・ブランド価値を高める広告モデルの提供

従来の広告手法が「即効的な売上」だけを追求してきたのに対し、当社は レビューの蓄積・SNSでの拡散・リピート購入の促進 を重視するモデルを提供します。これにより広告主様は単発的な成果に留まらず、ブランドの中長期的な成長を支える仕組みを手に入れることができます。

・グローバル展開への布石

国内で構築した「美容EC成功モデル」を海外市場、とりわけアジア圏に展開する計画を視野に入れています。美容やコスメは国境を越えて需要が拡大している領域であり、国内で磨いたノウハウを輸出することで、当社は 新たな収益機会と成長軸 を確保いたします。

■成長性と投資家の皆様への価値

美容・コスメ市場は、消費者のライフスタイルやトレンドに直結する領域であり、成長ポテンシャルが極めて大きい分野です。当社が美容・コスメ案件100件を突破したことは、単なる量的拡大ではなく、多様なチャネルを統合し、AI時代に対応したマーケティング基盤を持つ企業であることの証明 です。

当社に投資いただくことは、拡大する美容EC市場の中核を担うプラットフォームに参加することを意味します。引き続き、企業価値の最大化につながる成長戦略を遂行してまいります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平

E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520