Pacific Meta投資先のHana Network、Binanceを含む世界の主要取引所に上場

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（所在地：東京都港区、代表取締役：岩崎翔太、以下「当社」）のWeb3特化型投資部門の出資先であるHana Networkが、2025年9月26日（金）20:00（JST）に、Binanceを含む複数の世界主要暗号資産取引所においてトークンを上場いたします。

今回の上場は、当社の投資先としてはReown（旧Wallet Connect）に続き2社目のBinance上場となり、日本発プロジェクトが世界市場で存在感を示す大きな節目となります。

Hana Networkの概要

Hana Networkは、“Hypercasual Finance” を理念に掲げ、人と人のつながりを軸とした体験を通じて、従来の中央集権取引所に代わる、より直感的かつユーザー主導型のWeb3環境の構築を目指しています。

「TikTokのような操作性で、金融とエンターテイメントを統合するプラットフォームをつくる」というビジョンのもと、

- ライブ配信でのチップ送金- ゲームライクなNFTカプセル制度- モバイルUXとソーシャルネットワークの連動

といった要素を融合させ、楽しみながら金融活動へ参加できる設計を実現しています。

Hana Networkは、Binance Labs（現YZI Labs）のインキュベーション支援を受けています。直近のKaitoAIローンチパッドでは、＄1Mの募集に対して＄17Mの応募が集まるなど、市場から大きな注目を獲得しました。これまでに累計約＄10Mの資金調達を実現しています。

Pacific Metaによる出資の背景

Hana Networkは世界の主要Web3コミュニティに参画できていることの稀有な日系プロジェクトであり、当社のビジョンである「To Create the Web3 Standard from Japan」を体現する存在として大きな可能性を秘めています。当社は同プロジェクトへの出資を通じて、Hana Networkが将来的に日本市場で事業を拡大する際の協業体制の構築を推進しております。



当社は今後も、Web3の社会実装をリードする国内外のプロジェクトに対し、資金・事業両面からの支援を通じて、業界発展に寄与してまいります。今回のHana Networkの上場をはじめ、当社の投資活動が生むインパクトにもご期待ください。

■Pacific Meta CEO 岩崎 翔太コメント

Pacific Meta CEO

岩崎 翔太

Hana Networkの関係者各位、Binance perpへの上場を心より祝福いたします。これからが真の挑戦の始まりではありますが、日本発のプロジェクトが世界で戦う舞台に立てたことは非常に喜ばしいことだと思います。ファウンダーの花坂氏なら必ずやさらなる躍進を遂げられると信じています。引き続き全力で応援してまいります。

Hana Networkについて

Hana Networkは“Hypercasual Finance” という理念を掲げ、エンターテインメント性と金融体験を融合した新しいWeb3プラットフォームを構築しています。2024年1月に取引所を介さずに法定通貨と暗号通貨のP2P取引を実現するゲートウェイプラットフォーム「Hana Gateway」をリリースし、その後もデジタルカードゲーム「Hanafuda」、NFTガチャの「Capsule Shop」や、現在開発中のライブ配信機能を核としたソーシャルアプリなど段階的な展開を通じてユーザー獲得とエコシステム拡大を進めています。

Website：https://www.hana.network/

X：https://x.com/HanaNetwork

本件に関するお問い合わせ先



・株式会社Pacific Meta Marketing＆PR部

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/(https://pacific-meta.co.jp/contact/)

Pacific Metaについて

Pacific Metaは「Web3領域のアクセラレーター」として、国内外のWeb3プロジェクトを一気通貫で支援している会社です。

Web3事業に挑戦する国内外の企業やプロジェクトに対して、Web3の専門知識を活かした資金調達/コンサルティング/事業開発/マーケティングの支援や、グローバルチームであることを活かした国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本(および東アジア)進出を支援しております。また、自社オフィスであるPacific Hubでは、Web3コミュニティの交流機会を創出しています。

事業内容にご興味がある企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://pacific-meta.co.jp/contact/【会社概要】

所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日：2022年8月10日

事業内容：Web3アクセラレーター事業

・投資

・資金調達支援

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

資本金：8.5億円(資本準備金含む)

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/