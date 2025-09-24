デムナによる新生グッチのコレクション「La Famiglia」にインスパイアされた短編映画「The Tiger」のプレミアを開催

株式会社ケリングジャパン

9月23日（現地時間）、ミラノのパラッツォ・メッツァノッテにて、デムナによる初めてのコレクション「La Famiglia」にインスパイアされた短編映画「The Tiger」のプレミアが開催されました。会場には、ブランドアンバサダーの戸田恵梨香、JIN、パク・ギュヨン、ソン・ウェイロンをはじめ、出演者のデミ・ムーア、エリオット・ペイジや、グウィネス・パルトロー、セレーナ・ウィリアムズ夫妻、ネットスぺンドなどのセレブリティが来場しました。また、映画を共同で監督したスパイク・ジョーンズとハリナ・レインも出席いたしました。

ブランドアンバサダー 戸田恵梨香／Courtesy of Gucciグローバル・ブランドアンバサダー JIN／Courtesy of Gucciグローバル・ブランドアンバサダー パク・ギュヨン／Courtesy of Gucciブランドアンバサダー ソン・ウェイロン ／Courtesy of Gucci

Courtesy of Gucci「The Tiger」あらすじ

主人公は、グッチ インターナショナル代表でありグッチ カリフォルニア会長のバーバラ・グッチ。物語は、彼女の誕生日を祝うため、その自宅に子どもたちと特別なゲストが集うところから始まります。しかし、その華やかな表舞台の裏で、バーバラは必死に立ち回りながら葛藤しています。会社の評判を守り、ゲストをもてなし、母親としての役割を果たし、あらゆることを完璧にコントロールするために。やがてその夜が予期せぬ展開を見せたとき、彼女が綿密に作り上げてきた仮面はひび割れて崩れそうになり、バーバラと家族は新たな道を模索することになります。

出演者には、デミ・ムーアのほか、エドワード・ノートン、エド・ハリス、エリオット・ペイジ、キキ・パーマー、ケンダル・ジェンナーらが名を連ねています。

本作は、アカデミー賞に輝くスパイク・ジョーンズとハリナ・ラインが監督を務めました。全編はこちら(https://www.gucci.com/jp/ja/ms/short-film/video)よりご視聴いただけます。

この上映会に先立ち、グッチは9月22日（現地時間）に、デムナによる初めてのコレクション 「La Famiglia」のルックブックを公開いたしました。グッチの新時代の幕開けを告げるこのコレクションは、「Gucciness（グッチらしさ）」への探求の試みであり、ブランドを生きるという心の在り方、そして人々が紡ぎあう美学の言葉を浮き彫りにします。

写真家キャサリン・オピーによるポートレートを通じて、グッチファミリーの多様なキャラクターたちがブランドのコードを再解釈します。ルックブックは、GGパターンをあしらったトランクから始まり、人生を謳歌することに夢中なMiss Aperitivoや、ソーシャルメディア時代の熱狂的なファッショニスタL’influencerといった個性豊かなキャラクターたちを通じて、ブランドの多彩な側面を描き出します。

Courtesy of Gucci

La Mecenate、La Contessa、Sciura、Primadonna はそれぞれに洗練されたイタリアン エレガンスを放ち、PrincipinoとLa Principessaは注目の的となることの光と影を映し出しています。

イタリア流のエフォートレスなエレガンスである「sprezzatura（スプレッツァトゥーラ）」は、さり気ない仕草や着こなしの随所に息づいています。スリングバックのキトゥンヒールや、かかとを踏んで履くソフトレザーのミュールは、「完璧さの中にある意図的な抜け感、計算された自然体」を体現しています。

Courtesy of Gucci

また、ブランドの伝統を受け継ぐシグネチャーアイテムやモチーフは新たな解釈で登場。〔グッチ バンブー 1947〕ハンドバッグは新しいプロポーションに生まれ変わり、1953年以来のアイコンであるホースビット ローファーも登場します。フローラ プリントは変わらぬ美しさで咲き誇り、あるいは夜を思わせる新たな解釈で姿を現します。ブランド創設者グッチオ・グッチのイニシャルを冠したGGパターンは、アイウェアからローファーに至るまで全身を彩ります。

フェザーのオペラコートやハイジュエリーに象徴される壮麗なマキシマリズムから、シームレスなレッグウェアが生み出す官能的なネオ・ミニマルまで、多様なシルエットが登場します。

装う悦びが際立ち、メンズウェアにもその華やかさが反映されています。イブニングウェアのエレガンスは、透け感のあるボディコンシャスなセットアップや、洗練されたブラックタイ仕様のスイムウェアに応用され、ドルチェ・ヴィータ（甘い生活）の新たな解釈を示しています。

Courtesy of Gucci

なお、La Famiglia は、9月25日から10月13日まで、以下10のショップにて販売されます。

東京 グッチ青山、北京 SKP、ビバリーヒルズ ロデオドライブ、ロンドン ニュー ボンド ストリート、ミラノ モンテナポレオーネ、パリ モンテーニュ、ソウル 清潭（チョンダム）、上海 プラザ66、シンガポール マリーナベイサンズ、ニューヨーク グッチ ウースター

@gucci

#GucciLaFamiglia

#GucciTheTiger

#MFW